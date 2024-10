Con i suoi film e sceneggiature racconta storie scandite da ogni genere di sentimento; pellicole come colonne sonore, forse specchio anche di alcune esperienze della propria vita privata. Il riferimento è a Gabriele Muccino, noto e apprezzato regista con innumerevoli lavori entrati con piacevole prepotenza tra i gusti dominanti degli appassionati. Ma per l’appunto, cosa sappiamo sulla vita privata di Gabriele Muccino e dunque sulla moglie Angelica Russo.

Angelica Russo – moglie di Gabriele Muccino – non gode della medesima notorietà essendo una personalità sconosciuta alla luce dei riflettori. Pare che in passato abbia avuto però dei trascorsi televisivi, nello specifico come showgirl; una carriera che però sarebbe stata solo momentanea e oggi dovrebbe occuparsi principalmente di design.

Angelica Russo, moglie di Gabriele Muccino: il primo incontro con il regista

Riportando il focus sulla storia d’amore tra Gabriele Muccino e la moglie Angelica Russo, pochi sono i riferimenti noti data l’ampia discrezione di entrambi. La relazione tra i due sarebbe iniziata intorno al 2009 ed è stata proprio la donna – in un’intervista del passato per Vanity Fair – a raccontare la genesi del loro amore. “Come ci siamo conosciuti? A Roma in occasione della festa per i 70 anni di Cinecittà; io allora avevo già smesso di fare televisione e messo da parte l’idea di fare l’attrice…”.

Proseguendo nel racconto del primo incontro, Angelica Russo – moglie di Gabriele Muccino – ha spiegato: “Una mia amica mi disse: ‘C’è solo un uomo interessante, Gabriele Muccino’. Ci presentammo e gli feci tanti complimenti, lui poi mi chiese il numero di telefono”. Da quel colpo di fulmine sono poi arrivati, nel 2012, a compiere il grande passo del matrimonio: unione poi rafforzata ulteriormente dalla gioia di diventare genitori con l’arrivo della figlia Penelope.