A che ora finisce la finale di Sanremo 2021/ Quando sarà proclamato il vincitore

Anche (e soprattutto) questa sera la domanda che tutti i telespettatori del Festival di Sanremo 2021 si pongono è: a che ora finisce? Siamo ormai giunti alla finale della kermesse canora che, di consueto, è anche la più lunga della settimana dedicata al festival. La fine della quarta serata era prevista, ieri, per le 2.39 di mattina ma Amadeus è riuscito a recuperare in corsa ben 40 minuti, rientrando nelle 2 di notte. Ma sarà possibile riuscirci anche questa sera, in occasione della finalissima? Una cosa è certa: l’esibizione dei 26 cantanti si concluderà entro e non oltre le 2 di notte. Ci vorrà però un po’ più di tempo per conoscere quello che sarà il vincitore di questa edizione.

A che ora verrà proclamato il vincitore di Sanremo 2021

Stando a quanto riporta il Corriere “Secondo le anticipazioni, la chiusura è prevista dopo le 2 di notte, ma non dovrebbe andare dopo le 3. Dovremmo avere il nome del vincitore quindi tra le 2 e le 3 di notte, se la diretta procederà secondo i tempi.” Anticipazioni, queste, che potrebbero scatenare il malumore del pubblico a casa, che trova già le 2 di notte un orario impossibile da sostenere. Vedremo se Amadeus riuscirà ad andare veloce anche questa sera e concludere la finale solo poco dopo le 2 di notte.



