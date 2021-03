Sanremo 2021, finale/ Vincitore, scaletta e diretta: programma e ospiti ultima serata

Il giorno della finalissima del Festival di Sanremo 2021 è arrivato. Sabato 6 marzo, subito dopo l’appuntamento con PrimaFestival, il programma condotto da Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci, Amadeus con Rosario Fiorello, conduce la quinta ed ultima serata del 71esimo Festival di Sanremo. Per il gran finale, il direttore artistico ha scelto di non avere accanto una coconduttrice, ma tante donne che si alternano sul palco nella presentazione dei 26 big in gara che si contendono la vittoria. Dopo Matilda De Angelis, madrina della prima serata, Elodie Di Patrizi, primadonna della seconda serata, Vittoria Ceretti che ha incantato tutti durante la terza serata e la coppia della quarta serata formata da Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, questa sera, sul palco del Teatro Ariston, ci saranno tanto donne del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e del giornalismo.

Le donne della finalissima del Festival di Sanremo 2021 sono la giornalista Giovanna Botteri, l’attrice Serena Rossi e la regina del nuoto italiano Federica Pellegrini. Non ci sarà, invece, Simona Ventura che è positiva al covid.

SCOPRIAMO I CANTANTI DELLA FINALE DI SANREMO 2021 E COME SI VOTA

Tutti i 26 campioni in gara tornano ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston nella quinta ed ultima serata del 71esimo Festival di Sanremo. Anche questa sera il pubblico avrà la possibilità di riascoltare tutti i campioni in gara. A contendersi la vittoria sono: Aiello (Ora); Annalisa (Dieci); Arisa (Potevi fare di più); Colapesce Dimartino (Musica leggerissima); Coma_Cose (Fiamme negli occhi); Fasma (Parlami); Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome); Francesco Renga (Quando trovo te); Ghemon (Momento perfetto); Irama (La genesi del tuo colore); Madame (Voce); Måneskin (Zitti e buoni); Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band (Il farmacista); Bugo (E invece sì), Gaia (Cuore amaro), Ermal Meta (Un milione di cose da dirti), Extraliscio (Bianca luce nera), Gio Evan (Arnica), Fulminacci (Santa Marinella), La Rappresentante di Lista (Amare), Lo Stato Sociale (Combat Pop), Malika Ayane (Mi piace così), Irama (La genesi del tuo colore), Orietta Berti (Quando ti sei innamorato), Random (Torno a te), Willie Peyote (Mai dire mai – La locura). Vota il pubblico con il televoto. La classifica è una media delle classifiche delle precedenti serate. Dopo l’individuazione dei primi tre, le votazioni vengono azzerate e si riparte con il voto della giuria demoscopica, della sala stampa e del televoto.

GLI OSPITI DELLA FINALE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Nella serata della finalissima, oltre alle tante donne che affiancano Amadeus nella conduzione, sul palco del Teatro Ariston, insieme a Federica Pellegrini, arriva un altro campione dello sport italiano come Alberto Tomba. Spazio, poi, alla musica. Grande attesa per il ritorno di Ornella Vanoni che si esibisce con Francesco Gabbani, sulle note della canzone “Un sorriso dentro al pianto”, scritta dallo stesso Gabbano. Sul palco arriveranno anche Umberto Tozzi e Tecla Insolia, cantante e attrice italiana che interpreta Nada nel film tv La bambina che non voleva cantare liberamente ispirato all’autobiografia Il mio cuore umano di Nada Malanima e che sarà trasmesso prossimamente da Raiuno.

CLASSIFICA SANREMO 2021

La classifica generale dopo quattro serate, facendo una media tra i voti della giuria demoscopica, dell’orchestra e della sala stampa vede saldamente in testa Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”. Con il voto dei giornalisti, invece, salgono Willie Peyote con “Mai dire mai (La locura)” e Arisa con “Potevi fare di più”. Scende al quarto posto Annalisa con “Dieci” mentre al quinto posto si piazzano i Maneskin con “Zitti e buoni”. Chiudono la top ten Irama con “La genesi del tuo colore”, La Rappresentante di lista con “Amare”, Colapesce-Di Martino con “Musica leggerissima”, Malika Ayane con “Ti piaci così” e Noemi con “Glicine”.





