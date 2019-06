A Cinderella story/ Video, su Italia 1 il film con Hilary Duff (oggi, 22 giugno 2019)

A Cinderella story film che riempirà il prime time del 22 giugno di Italia 1 a partire dalle ore 21.10. una pellicola prodotta nel 2004 direttamente indirizzata al pubblico ‘teen’ di tutto il mondo, complice l’attrice protagonista, Hilary Duff, un idolo per milioni di adolescenti di tutto il Pianeta. Si parla di una fiaba in chiave ‘teen’ prodotta da Ilyssa Goodman, Casey La Scala, Hunt Lowry, Dylan Sellers, Clifford Werber e diretta da Mark Rosman, sceneggiatore e regista americano votato al cinema domestico e alla grande sala, un eclettico nel settore. Lo avrete forse incontrato con alcuni lavori per la storica serie celebrativa ‘Disneyland’, oppure con ‘The Perfect Man’, protagonista ancora una volta Hilary Duff, davvero eletta eroina delle ‘teen generation’. Hillary Duff quindi nel ruolo di una Cinderella (Cenerentola), in chiave moderna e scolastica. Cantante voluta dalla Disney Production nel proprio roster di artisti, la Duff debutta al microfono con l’album ‘Santa Claus Lane’, ma è la televisione e il cinema che la vedono crescere sino all’apice della popolarità.

A quel punto i film di successo (ovviamente di qualità volutamente per adolescenti) si susseguono con titoli come ‘Lizzie McGuire – Da liceale a popstar’, riprendendo un personaggio proprio nato come serie Disney, forse la consacrazione presso il suo pubblico, seguito da lungometraggi come ‘Il ritorno della scatenata dozzina (Cheaper by the Dozen 2)’, nel cast con uno dei migliori comici del cinema americano contemporaneo, Steve Martin, oppure con ‘Sharon Tate – Tra incubo e realtà (The Haunting of Sharon Tate)’, il suo ultimo lavoro davanti alle telecamere, film ancora in fase di traduzione e doppiaggio, presto pronto per la distribuzione planetaria. Nel cast di ‘Cinderella story’ troviamo l’ex modello Chad Michael Murray, oggi definitivamente nuova promessa del cinema americano. L’attore ha già collezionato presenze in film come ‘Home of the Brave – Eroi senza gloria (Home of the Brave)’, assieme a Samuel L.Jackson, ‘Left Behind – La profezia (Left Behind)’ remake di un vecchio film nel qual recita la sua parte al fianco di Nicholas Cage, una carriera che solo lui può compromettere.

A Cinderella story, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di A Cinderella story. Sam Montgomery è una ragazzina che vive serena con il padre in California, nella San Fernando Valley. ll padre gestisce un ristorante e tutto procede come si deve sino a quando (da quel momento la storia di Sam assume le stesse sfumature del destino della povera Cenerentola, entrambe ragazzine orfane) il padre conosce una bellissima donna ma cacciatrice di dote, quindi avida di denaro e non di certo interessata a divenire madre per Sam. Tra l’altro Fiona, la futura madrina, vuol portare con se, allargando la famiglia, due capricciose figlie, le sorelle Gabriella e Brianna, ovviamente candidate a divenire sorellastre di Cenerentola … ops .. Sam! La ragazzina avrà comunque il suo amore, il suo principe in chiave moderna, lotterà per affermarsi in questa famiglia nella quale rischia di esser esclusa, metterà il padre di fronte alle mire finanziarie della bella Fiona, gli ingredienti ci sono tutti.

