“A Kabul liste con nomi di ragazze nubili”/ Talebani seminano terrore in Afghanistan

L’avanzata dei talebani in Afghanistan va avanti: questa mattina hanno raggiunto il distretto di Char Asyab, a soli 11 chilometri a sud della capitale. Il popolo è terrorizzato. “A Kabul stanno stilando le liste delle ragazze nubili”, raccontano. I racconti che arrivano dalle zone già conquistate sono terribili. “Si sono iniettati dell’eroina davanti a tutti prima di tagliare le teste di quelli che considerano oppositori e nemici”.

Il capo delle Nazioni Unite ha annunciato che la situazione è di ora in ora più fuori controllo. A Kabul arriveranno truppe statunitensi e britanniche per aiutare i rispettivi concittadini presenti ad abbandonare la zona. Al momento ad aiutare i civili non c’è nessuno. Le donne temono di essere le prime su cui ricadranno le ripercussioni dei talebani.

“A Kabul liste con nomi di ragazze nubili”: la denuncia

Nahal e Mahvash sono due ragazze afghane, che hanno studiato (una lavora per un’organizzazione internazionale, l’altra è giornalista) e non sono state costrette dalla famiglia di origine a sposarsi, come accade alle altre nella maggior parte dei casi. “Nostro papà ci ha sempre cresciute libere. La sua priorità era che noi avessimo un’educazione e scegliessimo la strada che preferivamo”, raccontano. La situazione, tuttavia, adesso potrebbe cambiare rovinosamente. “Se arrivassero i talebani probabilmente verremmo costrette a sposarci. Sappiamo che anche qui a Kabul stanno facendo delle vere e proprie liste con i nomi di tutte le ragazze nubili”.

Le due trentenni avrebbero voluto allontanarsi dalla zona, ma al momento trovare un visto è impossibile. “Siamo completamente sole”. L’angoscia è tanta. “Sentiamo tantissime storie orribili, di ragazze portate via con la forza, costrette a sposarsi con uomini che non hanno mai visto. E allora pensiamo che l’unica cosa che possiamo fare è fuggire da qui, dalla nostra casa”. La situazione, tuttavia, in tutte le aree dell’Afghanistan è drammatica e, nel caso in cui non intervenga nessuno, potrebbe peggiorare nell’arco di pochissimo tempo.



