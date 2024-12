A Natale cambio vita, film Hallmark diretto da Corey Sevier

Lunedì 30 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 1, alle ore 17:05, il film romantico del 2023 A Natale cambio vita (titolo originale Take me back for Christmas). Si tratta di una produzione televisiva di Vortex Productions per Hallmark Channel, il canale satellitare romantico canadese.

Alba Parietti, incidente a Courmayeur: "Investita sulle piste da sci"/ Corsa in ospedale: ecco come sta

La regia del film A Natale cambio vita è di Corey Sevier, attore che ha debuttato alla fine degli anni ’90 nella serie TV Lassie. Il suo esordio cinematografico è arrivato all’età di dieci anni, con Family Pictures, al fianco di Anjelica Huston. Successivamente gli sono stati attribuiti ruoli in numerose mini serie televisive. Nel film A Natale cambio vita, oltre alla regia, interpreta il protagonista maschile Aaron, mentre quella femminile è l’attrice Vanessa Langies.

Brigitta Boccoli, chi è la moglie di Stefano Orfei: “Tra noi colpo di fulmine”/ “Conoscere Moria Orfei…”

Anche lei ha iniziato molto giovane con il doppiaggio, ma la popolarità le arriva interpretando Roxanne Bojarski in American Dreams. Nel cast di A Natale cambio vita recitano anche Paula Boudreau, Miguel Rivas, Brynn Godenir e Kimberly Ann Truong.

La trama del film A Natale cambio vita: una donna si ritrova per magia col lavoro dei sogni ma…

In A Natale cambio vita, Renée lavora in un negozio e confeziona cesti natalizi, mentre suo marito Aaron fa lo chef e il suo desiderio è di aprire un’attività tutta sua, ma la coppia ha difficoltà economiche e fatica ad arrivare a fine mese. Il Babbo Natale del negozio chiede ai dipendenti di esprimere un desiderio di Natale: Renée non partecipa al gioco, lo trova ridicolo, ma prima di ultimare il suo turno litiga con il suo capo ed esce dal negozio.

Fausto Leali a La Volta Buona: “La ‘sbandata’ per Anna Oxa? Era tanta roba!”/ “Sempre grato a Pippo Baudo”

L’elfo le consegna un campanello dicendole di suonarlo se cambia idea. La donna scivola sul ghiaccio e la sua auto non si accende, prende il campanello e lo suona chiedendo di voler cambiare vita, poi si addormenta in macchina mentre fuori nevica. La mattina si sveglia con addosso un vestito elegante in un ufficio di New York e amministratrice di una società importante di servizio pasti, ma nella sua nuova vita non è presente Aaron, mentre c’è sua madre che dovrebbe essere morta. Renée è confusa, non capisce cosa le stia succedendo, torna nella sua casa, ma il marito non l’accoglie calorosamente: difatti in questa nuova vita, si sono lasciati.

Mentre esce dall’appartamento incontra l’elfo del negozio che le suggerisce di godersi la sua nuova vita e se dovesse trovarsi in difficoltà di suonare il campanello. Renée vuole riconquistare il marito e aiutarlo a tenere aperto il suo ristorante, così escogita un piano che confida al suo amico Jerry. L’uomo non è molto entusiasta perché innamorato della donna e non accetta che si stia ravvicinando all’ex marito.

Renée ed Aaron trascorrono molto tempo insieme e parlano di cosa è accaduto nella loro relazione. La coppia decide di preparare un sostanzioso piatto invernale utilizzando la cucina di Aaron. L’uomo confida all’ex moglie di voler lasciare la città e ricominciare da qualche altra parte. La mamma di Renée dopo Natale ha intenzione di vendere la casa di famiglia e viaggiare per il mondo, ma la figlia è arrabbiata perché vorrebbe trascorrere con la madre più tempo.

Alla festa di Natale, Renée fa un brindisi di fronte a tutta la compagnia: in realtà è un discorso d’amore dedicato ad Aaron: lui ascolta le sue parole e si rende conto che prova ancora dei forti sentimenti per lei, ma improvvisamente Jerry si congratula con Renée per aver ottenuto una promozione a Londra. A questo punto, Aaron, arrrabbiato, se ne va di corsa perché non vuole una relazione a lunga distanza. Riuscirà Renéè a riconquistarlo?