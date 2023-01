A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO/ Su Italia 1 il film con Krasinski alla regia

A quiet place – Un posto tranquillo, Blunt protagonista

Il principale protagonista di A quiet place è l’attrice britannica naturalizzata statunitense Emily Olivia Leah Blunt nata a Londra il 23 febbraio del 1983. Si tratta di una straordinaria artista che ha ricevuto in carriera numerosi riconoscimenti e che ha esordito sul grande schermo nel 2004 nella pellicola intitolata My Summer of love per la regia di Pawel Pawlikowski. Nel corso degli anni ha collaborato per tanti film di successo tra i quali i più importanti sono Il diavolo veste Prada, Il club di Jane Austen, La guerra di Charlie Wilson, The Young Victoria, Le verità negate, Wolfman, I guardiani del destino e Il pescatore di sogni. La donna ha avuto una relazione di tre anni con Michael Bublè. Partecipando anche al coro Me and Mrs. Jones. Nel 2009 si fidanzò col collega John Karsinski che sposò nel luglio dell’anno seguente. I due hanno due figlie. L’attrice è cognata di Stanley Tucci che è sposato con sua sorella Felicity.

A quiet place – Un posto tranquillo, film di Italia 1 diretta da John Krasinski

A quiet place – Un posto tranquillo va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, mercoledì 25 gennaio, a partire dalle ore 23:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2018 con la regia di John Krasinski, soggetto tratto da una storia scritta da Scott Beck e Bryan Woods i quali si sono occupati insieme al regista della sceneggiatura.

Nel film è stato distribuito in Italia dalla Twenty Century Fox con il montaggio realizzato da Christopher Tellefsen mentre nel cast ci sono Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Leon Russom e Doris McCarthy.

A quiet place – Un posto tranquillo, la trama del film

In A quiet place – Un posto tranquillo siamo nei primi mesi dell’anno 2020 con il pianeta Terra che sta attraversando un periodo particolarmente difficile. Infatti gran parte della popolazione è stata decimata dall’arrivo di incredibili e violente creature aliene che seppur non dotate di vista riescono ad essere letali in quanto hanno udito estremamente sviluppato e soprattutto sono dotati di una pelle estremamente dura che risulta difficile da uccidere.

Sono passati 89 giorni dalla misteriosa invasione e sono davvero pochi gli umani superstiti presenti in tutto il mondo tra cui i componenti della famiglia Abbott con il papà Lee, la moglie Evelyn insieme alla figlia Reagan che peraltro è sorda e gli altri due figli Marcus e Beau. La famiglia si trova nascosta in una cittadina abbandonata e riesce a comunicare attraverso la cosiddetta lingua dei segni. Il problema Inizia ad essere la scarsità di cibo per cui i componenti della famiglia devono necessariamente spostarsi per trovare nuove risorse. Purtroppo uno dei bambini viene ucciso perché commette l’errore di portare con sé un piccolo giocattolo che viene attivato producendo rumore.

Passa un altro anno e purtroppo tre di queste creature riescono a scoprire il luogo in cui vivono i componenti della famiglia. Tuttavia riescono ancora a sopravvivere grazie alla capacità di non emettere alcun suono. Nel frattempo la donna è in dolce attesa e durante un momento di relax commette un imperdonabile errore facendo cadere a terra un quadro che immediatamente mette in allarme una creatura. Da questo momento in poi la famiglia si vedrà costretta a combattere letteralmente con tre di questi mostri alieni.

Quando tutto sembra essere perduto per puro caso grazie all’apparecchio per l’udito della ragazza scoprono che in realtà c’è un modo per uccidere i mostri ossia emettendo dei segnali amplificati che letteralmente distruggono il cervello che viene sottoposto a un iper segnale audio. Per l’umanità questa potrebbe essere la speranza di sopravvivere.

