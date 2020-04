A spasso con Mark e Russell/ Su Italia 1 il film con Joey Bragg (oggi, 24 aprile)

Pubblicità

A spasso con Mark e Russell va in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 15:55 su Italia 1. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 in Canada dalla a casa cinematografica della MarVista Entertainment in collaborazione con la Disney XD per la regia curata da Jonathan Rosenbaum mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di David McHugh e Matthew Flanaghan. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Scott Clausen e nel cast figurano Joey Bragg, Sean Giambrone, Chris Gauthier, Nicole Munoz e Tiera Skovbye.

A spasso con Mark e Russell, la trama del film

Ecco la trama di A spasso con Mark e Russell. Ci troviamo in una importante città americana dove vive un ragazzo di nome Mark che da sempre è innamorato di Ashley ossia la ragazza più in vista di tutto complesso scolastico che lui stesso frequenta. Un giorno per il ragazzo arriva una incredibile opportunità che lui non avrebbe mai immaginato ed in particolare la ragazza dei suoi sogni lo avvicina per chiedergli di accompagnarla in una festa che dovrà tenersi presso alcuni ragazzi e che si svolgerà dall’altra parte della città e soprattutto all’interno di un meraviglioso giardino con piscina. Mark ovviamente accetta a lista e soprattutto è al settimo cielo in quanto inizia a fantasticare sulla possibile relazione amorosa con la donna che viene presa in grande considerazione tutti i ragazzi della scuola. Purtroppo c’è un piccolo ma significativo particolare in quanto Mark per la quinta volta consecutiva viene bocciato all’esame per il conseguimento della patente automobilistica.

Questo significa che il ragazzo non può guidare un’auto e che quindi non può accompagnare la bellissima ragazza in quella festa in piscina. Visto l’approssimarsi del giorno in cui dovrà tenersi la festa il ragazzo si adopera insieme al proprio amico del cuore Russell per riuscire a conseguire la patente ed in particolar modo fa in modo che il suo esaminatore sia Glenn, noto da tutti per la facilità con cui permette ai ragazzi di superare l’esame. Tutto sembra essere fatto ma purtroppo nel giorno dell’esame l’istruttore è totalmente sconvolto dal fatto che la sua adorata moglie di punto in bianco lo abbia lasciato diverse ragioni.

A questo punto a Mark e al proprio amico non resta che occuparsi della vicenda privata dell’istruttore ed in particolar modo di aiutare a riconquistare in tempi brevissimi la sua adorata moglie di maniera tale da poter ottenere finalmente la tanto desiderata patente automobilistica attraverso una incredibile e divertente avventura.



