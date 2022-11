A Star is born è ispirato alla storia vera di Colleen Moore?/ Similitudini con la sua vita…

A Star is born è ispirato ad una storia vera?

A Star is born è ispirato ad una storia vera? Sebbene non vi siano conferme ufficiali del fatto che A star is born sia ispirato ad una storia vera, la genealogia della storia di Ally e Jackson è estremamente affascinante. Le radici di questa storia affondano nell’epoca del muto, quando RKO faceva sognare il pubblico con i primi, grandissimi musical. A Star in Born non è esplicitamente tratto da una storia vera, anche se chi conosce più o meno il percorso artistico di Stefani Joanne Angelina Germanotta ha rinvenuto delle similitudini con il suo personaggio. All’inizio del film Ally si esibisce infatti in un locale gay. Un dettaglio che fa venire in mente subito l’inizio della carriera della cantautrice, che era solita esibirsi in luoghi frequentati dalla comunità LGBTQ.

Lo stesso Bradley Cooper ha detto di aver pensato di ambientare la scena iniziale in un club gay per rendere onore alla carriera dell’attrice e cantautrice che aveva iniziato ad esibirsi in locali di questo tipo quando aveva 20 anni. Anche la biografia in qualche modo combacia: come Lady Gaga, anche Ally ha alle spalle una famiglia piuttosto umile. Anche Bradley Cooper ha ravvisato delle somiglianze nel suo personaggio. L’attore e regista del film ha raccontato che per costruire il personaggio di Jackson Maine ha cercato di identificarsi nel vissuto di chi si trova a fronteggiare una dipendenza e, nel caso specifico, ha raccolto a piene mani dalla sua stessa esperienza. L’attore ha dichiarato di aver avuto “una strada interessante” e di aver affrontato cose simili, specificando di star facendo riferimento a una “dipendenza in generale”.

A Star is Born, cosa si cela dietro il film? La storia vera di Colleen Moore

A Star is Born è il quarto remake di una pellicola del 1937, che ha ispirato anche il musical di Bollywood Aashiqui 2. Secondo Entertainment Weekly, la versione del film del 1937 sarebbe basata sulla vita di Colleen Moore, pseudonimo di Kathleen Morrison, un’attrice e cantante statunitense divenuta una vera e propria star del cinema muto. Sebbene Moore fosse una grande star ai suoi tempi, circa la metà dei suoi film sono ora considerati perduti, compreso il suo primo film sonoro del 1929 . Moore ha preso una pausa dalla recitazione tra il 1929 e il 1933, proprio mentre il suono veniva aggiunto ai film. Dopo il suo ritorno, i suoi quattro film sonori pubblicati nel 1933 e nel 1934 non furono un successo finanziario. Si è poi ritirata definitivamente dalla recitazione cinematografica.

Dopo la sua carriera cinematografica, Moore ha mantenuto la sua ricchezza attraverso investimenti astuti, diventando partner di Merrill Lynch. Dopo aver divorziato da McCormick nel 1930, Moore sposò il famoso agente di cambio di New York Albert Parker Scott nel 1932. La coppia viveva a quel tempo in una sontuosa casa al 345 di St. Pierre Road a Bel Air , dove ospitavano feste ed erano sostenitori del Squadra olimpica degli Stati Uniti , in particolare la squadra di yachting , durante le Olimpiadi estive del 1932 tenutesi a Los Angeles. Nel 1934 Moore, ormai divorziato da Albert Parker Scott, tornò a lavorare a Hollywood. È apparsa in tre film, nessuno dei quali ha avuto successo, e Moore si è ritirato.











