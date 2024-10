House of Gucci, su Rai 1 il film diretto da Ridley Scott

Martedì 15 Ottobre 2024, la prima serata di Rai 1 propone una delle saghe più avvincenti della storia dell’alta moda italiana: alle 21.20, subito dopo i Pacchi condotti da Stefano De Martino, gli spettatori della rete nazionale potranno intrattenersi con House of Gucci, l’interpretazione a stelle e strisce della vicenda della celebre famiglia italiana, firmata dal regista Ridley Scott. Il film, in verità, è a sua volta ispirato al libro di Sara Gay Forden, House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, una storia di moda, avidità e crimine, e narra la vicenda di una delle famiglie più importanti e in vista della storia dell’Haute Couture italiana, finita nella cronaca nera per il delitto Gucci, un vero e proprio caso degli anni ’90. La pellicola House of Gucci, infatti, racconta le vicissitudini che portarono Patrizia Reggiani a organizzare l’omicidio del marito Maurizio Gucci, imprenditore e allora presidente della famosa maison italiana. Il cast di House of Gucci è a dir poco stellare, con una Lady Gaga in versione brunette che interpreta la Reggiani, Adam Driver nei panni del marito e stilista italiano; Jeremy Irons è Rodolfo Gucci, mentre un irriconoscibile Jared Leto interpreta il fratello Paolo.

Sempre nel cast stellare di House of Gucci possiamo citare Salma Hayek, che veste il ruolo di Giuseppina Auriemma, l’amica cartomante e complice della Reggiani, mentre un Al Pacino in perfetta forma è Aldo Gucci. Il trucco è di Leonardo Cruciano e Jana Carboni, che è valso la nomination agli Oscar, mentre le musiche sono di Harry Gregson Williams. Le location in cui è stato girato il film spaziano da New York, a Milano, dalla Valle D’Aosta (dove i Gucci organizzavano traffici loschi con la finanza) a Roma e via Condotti.

La Trama del film House of Gucci

Siamo negli anni ’70: una giovane Patrizia Reggiani lavora come impiegata nella piccola ditta di trasporti della famiglia: a una festa incontra Maurizio Gucci, che sta frequentando la facoltà di legge. I due si innamorano, ma il padre di lui, Rodolfo, lo avverte che la donna è un’arrivista assetata di denaro, e che le importa solo del nome della famiglia Gucci. Maurizio decide di abbandonare la sua famiglia e comincia a lavorare nell’azienda Reggiani. Maurizio e Patrizia si sposano: lei, incinta, vede nella nascita della primogenita Alessandra un motivo per una riconciliazione con i Gucci e desidera presentare la piccola allo zio Aldo (Al Pacino) e a suo figlio Paolo, che vorrebbe lavorare nella casa di moda di famiglia nonostante lo scarso talento.

Grazie all’intercedere dei parenti, Rodolfo, ormai malato terminale, si riavvicina al figlio e decide di includerlo nel testamento. Muore prima di firmare gli atti, ma una furba Patrizia falsifica la firma, in modo che il 50% del capitale Gucci vada direttamente nelle mani del marito Maurizio. Da qui comincia la lenta ma graduale parabola discendente della casa di moda, provocata da frode, mercato nero, cartomanzia e inganni, tasse evase e problemi con la legge. Vedendo capitolare sia gli affari (la griffe passa sotto la direzione dello stilista Tom Ford) sia il suo matrimonio, poiché Maurizio comincia a frequentare un’altra donna, Patrizia Reggiani assolda due sicari per uccidere il marito: il resto è storia, anzi uno degli episodi di cronaca nera più misteriosi e avvincenti degli anni ’90. Il 27 Marzo 1995 Maurizio Gucci viene ucciso nella portineria del palazzo in cui vive, con 4 colpi di pistola.

Premi, riconoscimenti e curiosità del film House of Gucci

Nel 2022, House of Gucci è candidato all’Oscar per il miglior trucco e per le migliori acconciature. Sempre nello stesso anno, House of Gucci riceve il Golden Globe per la migliore interpretazione di attrice drammatica a Lady Gaga. La pellicola concorre per i primi BAFTA come miglior film inglese e miglior interprete protagonista, sempre alla pop star. Il regista Ridley Scott era già stato ingaggiato nel 2006 per la scrittura di questo progetto, a cui dovevano far parte in origine Angelina Jolie nei panni della Reggiani e Leonardo di Caprio in quelli di Maurizio Gucci. Sempre nel cast artistico, avrebbe dovuto comparire anche Robert De Niro. La produzione ha subito molteplici rallentamenti per i primi tentennamenti della vera famiglia Gucci, soprattutto delle figlie di Maurizio e Patrizia, che non erano d’accordo a lasciare i diritti. La stessa Reggiani, una volta uscita dal carcere, è riluttante a concederli.

Il film House of Gucci ha conquistato un discreto successo, sia al botteghino sia dalla critica: per quanto riguarda le recensioni più severe dei critici italiani, il film si presenta come una vera e propria saga colma di cliché, dove la famiglia Gucci ne esce più come un clan mafioso che un’azienda di alta moda Made in Italy. L’interpretazione di Lady Gaga è stata commentata come una serie di stereotipi, dall’accento (italo-americano) fino alla gestualità troppo accentuata, forzata e fuori contesto. House of Gucci o The Sopranos? Agli spettatori della prima serata di Rai Uno l’ardua scelta!