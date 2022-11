A star is born/ Su Canale 5 il film con Bradley Cooper e Lady Gaga

A Star is Born, film di Canale 5 diretto da Bradley Cooper

A star is born è un perfetto mix tra il musicale, il drammatico e il sentimentale caratterizza questo film del 2018, che vain onda a partire dalle 21,20 su Canale 5 di oggi, 16 novembre. Si tratta del terzo rifacimento della pellicola, dopo quella del 1954 con Judy Garland e il film del 1979 con Barbra Streisand. La regia del film A star is born è di Bradley Cooper, il quale figura anche come protagonista principale. Gli altri interpreti sono Lady Gaga, Dave Chapelle, Andrew Dice Clay, Anthony Ramos e Sam Elliot. Le musiche di A star is born, invece, sono state registrate dal vivo dai due protagonisti, Lady Gaga e Bradley Cooper, supportati da altri musicisti come Mark Ronson.

Il film A star is born è piaciuto moltissimo al pubblico che ha apprezzato molti momenti intensi a livello emotivo dall’altra parte però la critica si è un po’ divisa tra chi l’ha considerato appena sufficiente e chi invece l’ha bocciato. Come quasi sempre la verità sta nel mezzo e cioè che non siamo di fronte a un capolavoro, ma che comunque riesce a fare il suo mestiere e cioè intrattenere un pubblico medio che vuole vivere emozioni durante la visione di un film.

A Star is Born, la trama del film

La trama del film A star is born narra la storia di Jack Maine, un cantante rock e country che da anni soffre di dipendenza da alcool e droga, aiutato solo da l suo manager e fratello maggiore Bobby. Il suo destino cambia, quando, casualmente dopo la fine di uno spettacolo incontra Ally, una ragazza dalla voce melodiosa che si esibisce in un bar dove lavora come cameriera. I due si avvicinano e trascorrono la notte a dialogare delle proprie vita, la ragazza si sfoga con il cantante circa le tante delusioni ricevute e la difficoltà di iniziare la carriera di cantautrice. Il rocker ascolta alcuni testi e rimane positivamente colpito, al punto di invitare la ragazza al suo prossimo concerto. Inizialmente Ally è riluttante, ma poi si convince e si decide a seguire Jack e a salire sul palco con lui.

L’esibizione del brano da lei scelto, Shallow, riscuote molto successo e così Jack invita la ragazza a proseguire la tournée con lui. I due ragazzi, intanto, scoprono di amarsi e iniziano una complicata quanto appassionata relazione. nel mentre sono intenti nel proseguo della tournée, Ally viene avvicinata da un produttore musicale che le offre un contratto da solista. Jack, se pu all’inizio appare infastidito, in seguito si dimostra entusiasta e convince la ragazza a proseguire la sua carriera come cantante pop.

Il loro amore, intanto, si fa sempre più forte e i due si uniscono in matrimonio il giorno stesso in cui Jack si è dichiarato. Mentre la carriera di Ally è in ascesa, Jack non riesce a liberarsi delle sue dipendenze, pertanto, dopo l’esibizione al Saturday Night live i due discutono animatamente. Jack non approva del tutto la nuova immagine della moglie, anche se è stata nominata per 3 prestigiosi Grammy. Ally, vince il premio come migliore artista esordiente, ma Jack si esibisce visibilmente ubriaco e purtroppo sviene proprio addosso alla moglie. I tentativi di Ally di salvare il marito risultano, purtroppo, vani, anche se jack decide, in seguito all’accaduto a seguire un programma riabilitativo. Alla fine del percorso ,Jack ed Ally si ritrovano, ma l’uomo non desidera rappresentare un ostacolo per la moglie e disperato si impicca con una cintura.

