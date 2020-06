A-Team/ Video, su Rai 4 il film ispirato alla serie cult degli anni ’80

Pubblicità

A-Team andrà in onda oggi, sabato 13 giugno, alle ore 21.20 su Rai 4. Si tratta di un film del 2010 diretto da Joe Carnahan (che firma anche la sceneggiatura del film) e ispirato all’omonima serie tv creata degli anni ottanta da Stephen J. Cannell. Per i quattro membri dell’A-Team, un commando costituito da ex combattenti, sono stati scelti attori piuttosto noti: Liam Neeson, Bradley Cooper, Sharlto Copley e Quinton Rampage Jackson. Il regista e sceneggiatore Joe Carnahan è conosciuto per i suoi film d’azione, come Smokin’Acces (2007) o The Grey (2011), in cui lavora ancora con Liam Neeson, che interpreta un cacciatore per una compagnia petrolifera. A-TEAM è prodotto e distribuito dalla 20th Century Fox, il produttore esecutivo è Ridley Scott. Le musiche sono invece curate da Alan Silvestri, compositore e direttore d’orchestra di soundtrack cinematografiche. Grazie alla sua bravura ha vinto diversi premi, come i Grammy Award, i Premi Emmy e i Saturn Award. Inoltre ha ricevuto la candidatura agli Oscar per Forrest Gump (1994) e Polar Express (2004).

Pubblicità

A-Team, la trama del film

A-Team inizia in Messico, dove il colonnello John Hannibal Smith (Liam Neeson) viene catturato dai soldati messicani corrotti. Riesce però a liberarsi grazie all’aiuto del compagno Templeton Sberla Peck (Bradley Cooper). Sempre sul campo di battaglia incontrano l’ex-soldato afroamericano P.E. Baracus (Quinton Rampage Jackson). Arrivati in un ospedale, ingaggiano l’elicotterista James H.M. Murdock (Sharlto Copley). Ecco formatosi il commando dell’A-TEAM, che ha il compito di portare a termine le missioni speciali dell’esercito. Passano otto anni e il team di trova in Iraq, dove l’agente della CIA Lynch (Patrick Wilson) ingaggia l’A-TEAM per recuperare alcune matrici necessarie per stampare dollari falsi. Tuttavia la missione viene sabotata e non c’è più nessuno pronto a dimostrare che fosse autorizzata. I quattro vengono quindi arrestati, congedati con disonore e condannati a trascorrere dieci anni in galera. Di lì a pochi mesi però Lynch incontra Hannibal in carcere e gli offre un’opportunità per uscire e ripulire la loro fedina penale: recuperare le matrici. Nel corso dell’ennesima missione verranno a galla complotti molto interessanti.

Video, il trailer di A-Team





© RIPRODUZIONE RISERVATA