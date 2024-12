Anticipazioni Endless Love, puntata di questa sera 12 dicembre 2024: Mujgan svela un segreto scioccante

Cosa accadrà nella puntata di questa della dizi turca con protagonisti Nihan, Kemal, Emir, Zeynep e tutti gli altri? Ci si avvicina sempre di più al gran finale di stagione e verranno fuori verità inconfessabili, intrighi, bugie e tradimenti ma anche gravi lutti e risvolti drammatici. Le anticipazioni Endless Love della puntata di questa sera, giovedì 12 dicembre 2024 svelano che si scoprirà chi ha sparato a Leyla rendendola in fin di vita mentre Emir finirà in carcere con l’accusa di tentato omicidio a Kemal.

Anticipazioni Endless Love, puntata 12 dicembre 2024/ Leyla gravissima: chi è stato a tentare di ucciderla?

Andando con ordine, Nihan e Kemal saranno sempre più convinti che dietro il tentato omicidio di Leyla ci siano i Kozcuoglu, tuttavia non hanno ancora ben chiaro i motivi che li hanno spinti ad agire in questo modo. La coppia scoprirà uno scioccante segreto rivelato da Mujgan. Sarà proprio la madre di Emir e moglie di Galip a rivelare loro che tanti anni prima la loro società ha attraversato una brutta crisi dalla quale si è risollevata solo grazie alla vendita della tenuta. Nihan e Kemal si recheranno sul posto e noteranno che il terreno è brullo e arido, esattamente come il campo al villaggio. Per capire meglio perché il terreno è in queste condizioni chiederanno a Niyazi di analizzarne un campione.

Endless Love, anticipazioni di questa sera 12 dicembre 2024: Zeynep dà un ultimatum ad Emir

Le anticipazioni Endless Love della puntata di questa sera svelano che Emir resterà in custodia cautelare con l’accusa di aver tentato di uccidere Kemal. Zeynep andrà a parlargli nel tentativo di farlo confessare ma non ci riuscirà. La giovane conosce benissimo il Kzocuoglu ed alla fine gli darà un ultimatum. Nel frattempo il commissario Mercan continuerà ad indagare e cercare prove che dimostrino la colpevolezza di Emir, anche lei è certa che ad appiccare il fuoco in cui Kemal ha rischiato di morire è stato l’uomo.

Infine Asu convincerà il padre ad andare in Cile come responsabile di un progetto e proprio in questo modo Galip resterà un po’ lontano dai riflettori. Tuttavia proprio quando l’uomo sarà deciderà di ascoltare i consigli della figlia un imprevisto cambierà i loro piani. Galip troverà la strada per l’aeroporto bloccata. Nel frattempo le condizioni di Leyla saranno stabili ma si continuerà a temere per le sue condizioni di salute.

Endless Love, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Endless Love della puntata di questa sera, giovedì 12 dicembre 2024 non resta che ricordare che la dizi turca va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 ed il giovedì in prima serata dalle 21.35 circa ed è possibile seguirla in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sabato, invece, ci sarà un’importante cambiamento di orario, la soap turca inizierà più tardi a partire dalle 15.10 circa, sempre su Canale5.