A viso aperto/ Su Rete 4 il film con Dean Martin e Rock Hudson (oggi, 29 settembre)

A viso aperto va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1973 negli Stati Uniti d’America con la regia curata da George Seaton, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Hank Fine con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Ernest Laszlo. Le musiche della colonna sonora sono di David Shire mentre nel cast figurano tra gli altri Dean Martin, Rock Hudson, Susan Clark, Donald Moffat, John McLiam e Charles Baca.

A viso aperto, la trama del film

In A viso aperto ci troviamo nel vecchio selvaggio West dove un uomo di nome Billy sta per effettuare una rapina ad un treno, insieme a tre complici. Grazie al suo contributo, la rapina ottiene esito positivo per cui i malviventi possono mettere le mani su un grande quantitativo di denaro. Lo sceriffo della Contea, il cui nome è Charles, è un vecchio amico di Billy e, dopo aver ottenuto informazioni sui responsabili di quanto accaduto, decide di occuparsi personalmente della vicenda. Infatti l’uomo è rimasto piuttosto deluso dal comportamento del suo vecchio amico il quale ben sapeva che effettuando quella rapina, praticamente si metteva contro di lui. Il giudice che si occupa delle indagini non vorrebbe che lo sceriffo si occupi in prima persona della vicenda, in quanto c’è un coinvolgimento personale. In realtà lo sceriffo è quanto mai desideroso di fare giustizia e soprattutto di dare una bella lezione al suo vecchio amico, per cui si mette in viaggio sulle sue tracce portando con sé una guida indiana ed alcuni pistoleri. Nel frattempo Billy insieme ai propri tre complici, sta cercando di dividere in maniera equa il bottino ottenuto.

Durante le spartizioni i tre complici cercano di truffare il povero Billy e di dargli una fetta decisamente meno vantaggiosa. Resosi conto di quanto sta avvenendo, l’uomo decide di vendicarsi immediatamente e, dopo aver ucciso uno dei tre complici, prende tutta la refurtiva e scappa. A questo punto Billy si ritrova sulle sue tracce sia lo sceriffo con i suoi aiutanti e sia i suoi ex complici. Per cercare di sviare i suoi nemici, finge di dirigersi verso il Messico per poi risalire verso il nord scegliendo proprio la casa dello sceriffo come suo rifugio facendo leva sulla grande amicizia con la moglie Kate. Lo sceriffo, dopo essersi reso conto che il suo vecchio amico ha fatto perdere le tracce, scopre il suo ingegnoso stratagemma e ritorna a casa dove ci sarà un confronto piuttosto acceso che soltanto grazie alla mediazione della donna non finisce in uno scontro a fuoco. I due amici decidono di sistemare nel migliore dei modi la vicenda ed in particolar modo Billy si costituirà al giudice dando tutta la colpa ai suoi complici. Purtroppo per lui la cosa non sarà così semplice come potrebbe apparire.

