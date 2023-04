Amici 22, Angelina Mango vincitore del circuito canto?/La classifica stampa la premia

Amici 2023 di Maria De Filippi, Angelina Mango vince la gara del circuito canto? Parla la stampa

Angelina Mango é la favorita alla vittoria del circuito canto di Amici 22 di Maria De Filippi, o almeno questo é quanto anticiperebbe della finale del talent la critica della stampa. Secondo i giudizi pervenuti al talent show da una compagine della stampa made in Italy, rappresentata da note testate web e cartacee del calibro di Fanpage, Corriere e All music Italia, infatti, relativamente alla competizione del circuito dei cantanti che concorre in parallelo con il circuito ballo per un posto alla finale di Amici 22, Angelina Mango é la prima della classe canto. La valutazione della stampa in valore numerico – per l’allieva cantautrice di Lorella Cuccarini e relativamente al percorso di studio del canto intrapreso al talent, con particolare riferimento all’ultima puntata serale- é di 7 e mezzo. Quella di Angelina, nella cover di I’ll never love again di Lady Gaga può dirsi “un’interpretazione che ha atterrito la giuria e il capolavoro emotivo é poi la cover di Crudelia -i nervi di Marracash”, emerge tra le sentenze di consenso della stampa per Angelina. E per colei che riceve il voto più alto, nel canto, alle pagelle della stampa riservate ai cantanti di Amici 22 nel daytime del talent datato 14 aprile 2023, tra gli altri elogi non mancano parole positive sui singoli che la cantautrice ha rilasciato nella scuola dei talenti, a suon di “l’inedito Voglia di vivere é bello e non banale…per lei Amici é più una vetrina che una scuola”. Eppure, dal suo canto, la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango tiene a chiarire che nella scuola di Maria De Filippi ha “imparato tanto”.

La classifica di canto, secondo la stampa

Al secondo posto alle spalle di Angelina, nella classifica di canto che tiene conto delle pagelle della stampa sui cantanti, troviamo Aaron Cenere con il voto di sei e mezzo. In un ex aequo, con il voto di 5, troviamo poi al terzo posto Cricca e Federica Andreani. E ultimo classificato é Wax, con l’insufficienza più grave, pari a 4. Insomma, se la rosa dei finalisti dipendesse dai soli voti dei giornalisti, la finale di canto si disputerebbe tra Angelina Mango e Aaron Cenere, con la prima che sarebbe la candidata favorita alla vittoria della categoria di appartenenza nella corsa verso la vittoria del montepremi finale di Amici 22, contesa tra cantanti e ballerini.

