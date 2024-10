Non è un momento affatto semplice per Angelina Mango, nei giorni scorsi infatti è stata costretta a rimandare due date del suo tour a causa di un problema di salute, una rinofaringite acuta. Tramite le sue storie di Instagram rivolgendosi ai suoi affezionati e tantissimi fan si era detta mortificata per la decisione che ha dovuto prendere, cioè ascoltare il suo team e tornare a casa per riprendersi prima di tornare sul suo amato palco. L’amatissima cantante dopo aver rimandato i concerti di Napoli e Molfetta era convinta di poter tornare a cantare dopo qualche giorno, ma non si è ancora ripresa del tutto.

Nelle scorse ore un nuovo comunicato ha informato i fan di Angelina Mango che lo stop si prolungherà ancora un po’ dal momento che la rinofaringite acuta che l’ha colpita non si è ancora risolta completamente. Anche le date del tour dell’artista, previste per il 21 ottobre a Firenze, il 22 ottobre a Padova e il 24 ottobre a Venaria Reale a Torino sono state riprogrammate.

Angelina Mango non sta bene, quando sono state riprogrammate le date del tour

L’amatissima cantante può contare sull’affetto e il sostegno di moltissimi fan, questi negli ultimi giorni si stanno preoccupando molto per lei e sui social continuano ad augurarle di riprendersi il prima possibile. Lei nella giornata di sabato ha scritto sui social che rivuole la sua voce, è chiaro che il problema di salute la sta facendo soffrire molto perché a causa della rinofaringite acuta è stata costretta a rimandare già cinque date del suo attesissimo tour.

Tutti coloro che non vedevano l’ora di andare ai suoi concerti possono però stare tranquilli perché le date sono state già riprogrammate e non dovranno attendere a lungo, solo qualche settimana. Nel comunicato ufficiale si legge infatti che Angelina Mango si esibirà a Padova il 22 novembre, a Torino il 26 novembre e il giorno successivo canterà invece a Firenze. Intanto, il tour dell’artista dopo lo stop forzato riprenderà con le due date del 26 e 27 ottobre a Milano e i suoi fan non vedono l’ora.

Nonostante il periodo di pausa la nota cantante continua a conquistare un incredibile successo ed è ancora al primo posto nella classifica italiana dei singoli più venduti, la ‘Top of the music’ di FIMI. Con immensa gioia è stata lei stessa a condividere la splendida notizia con i suoi seguaci su Instagram, rivelando loro che per la seconda settimana consecutiva il brano ‘Per due come noi’ si trova ancora al primo posto della classifica.