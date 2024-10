Angelina Mango ferma il tour per problemi di salute: “Va messa al primo posto”

Brusco stop per Angelina Mango, la cantante e vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo ha annunciato attraverso una lettera postata sui social di aver messo in pausa i suoi concerti, la salute è il momento di salvaguardare la salute: “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore”.

Angelina Mango ha svelato sui social di aver passato dei giorni difficili e da qui è nata la decisione di fermare gli impegni professionali per riguardare la salute: “Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi”.

Malattia Angelina Mango, la cantante ammette: “Voglio prendermi cura di me stessa”

Sempre nel lungo post pubblicato su Instagram, Angelina Mango si è espressa davanti ai suoi follower ammettendo di aver maturato la decisione di interrompere per adesso i live: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi! Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live” le parole della cantante che ha poi annunciato di preso la decisione insieme al suo staff.

Dopo i concerti di Roma e Napoli, dunque, Angelina Mango ha detto basta per adesso, cancellando le prossime date nella speranza di poter presto tornare davanti ai fan e proseguire il momento d’oro intrapreso da Amici in poi, culminato con la vittoria del Festival di Sanremo e poi con la partecipazione all’Eurovision Song Contest con il brano La noia.