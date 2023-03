Aaron di Amici 2023 “Brutta copia di Irama”/ Il look ricorda Giacomo Urtis

Aaron: salvato dai giudici, eliminato Piccolo G

Nella seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi sono stati eliminati il cantante Piccolo G e il ballerino Gianmarco Petrelli. Piccolo G è andato in sfida con Aaron, anche lui della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I tre giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè hanno preferito salvare Aaron, nome d’arte di Edoardo Boari.

Rosa Chemical bacia anche Mara Venier in diretta tv/ "Voglio bene a Fedez..."

Scelta che però non è piaciuta al pubblico: “Il talento, il cantante uomo migliore dell’edizione eliminato alla 2 puntata (Piccolo G non ti hanno mai meritato). Cricca e Aaron che non andranno da nessuna parte esaltati al massimo ma si può?!” e “In questa puntata dovevano uscire Aaron e Cricca, non Piccolo G e Gianmarco”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Critiche anche per Zerbi, insegnate di canto: “Comunque per me Rudy quest’anno ha toppato, si è concentrato molto su Aaron e sul criticare allievi altrui, non rendendosi conto e dimenticandosi di avere un gioiellino come Piccolo G in squadra”.

Lazza, base di "Cenere" non funziona a Domenica In/ L'Ariston lo aiuta: mani a tempo!

Aaron di Amici 22: ha copiato look e stile?

Dopo la puntata di sabato 25 marzo di Amici 22, Aaron ha ricevuto molte critiche. Sui social c’è anche chi ha scherzato sul look del giovane cantante che ricorda l’ex gieffino Giacomo Urtis: “Giacomo Urtis deve darsi una calmata in questo serale”, ha scritto un utente su Twitter pubblicando una foto di Aaron. Il chirurgo, con grande ironia, ha condiviso il post, aggiungo la didascalia: “Io ad Amici”. Ma non solo. Aaron è anche stato accusato di copiare lo stile di Irama: “Aaron ha iniziato a imitare Irama secondo me”, “Qualcuno può ricordare ad Aaron che di Irama ce n’è uno solo?” e “Perché nessuno dice ad Aaron che è la brutta copia di Irama”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE:

Coma_Cose: "Ci sposiamo, matrimonio in autunno"/ "La proposta l'ha fatta lei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA