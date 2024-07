Aaron di Amici 22, brutta caduta durante un firmacopie/ Video: soccorsi e preoccupazione dei presenti

Aaron Cenere di Amici cade dal palco durante un firmacopie

Momenti di grande preoccupazione per Aaron Cenere durante un firmacopie a cui il cantante, ex di Amici, ha presenziato per incontrare tutti i suoi fan. Un video sta facendo il giro del web e mostra l’artista protagonista di una brutta e violenta caduta, che ha gelato tutti i presenti. Nelle immagini che stanno facendo il giro del web, e che trovate alla fine dell’articolo, Aaron riprende con un cellulare i suoi fan mentre si trova sul palco per salutarli, finita la ripresa si gira e fa per scendere ma sembra non accorgersi del gradino, cadendo rovinosamente a terra.

La scena è veloce e spiazza i presenti: il video immortala proprio l’ex di Amici che cade senza riuscire ad appoggiarsi a nessuno. Le persone che sono vicine al ragazzo corrono subito a soccorrerlo e riescono a sollevarlo e il volto di Aaron appare chiaramente provato e dolorante.

Come sta Aaron di Amici 22 dopo la caduta

Non è chiaro cosa abbia riportato Aaron Cenere dopo la caduta al suo firmacopie: dalle immagini appare chiaro che l’ex di Amici si sia fatto effettivamente male, accusando la botta. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che l’ex allievo del talent di Maria De Filippi abbia battuto la testa, ma le notizie certe arrivano dal suo profilo Instagram dove, poche ore fa, Aaron si è mostrato in viaggio in auto, in ottima forma. La caduta, dunque, non ha riportato gravi conseguenze per l’ex di Amici, che si è rimesso totalmente ed è pronto per riprendere tutti i suoi impegni musicali. Ricordiamo che Aaron ha partecipato alla scorsa edizione di Amici, quella vinta per il canto da Angelina Mango, e vinta in assoluto dal ballerino Mattia Zenzola.

