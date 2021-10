Aarón Díaz, marito e figlie Lola Ponce/ “Ho avuto la vita che ho sempre desiderato”

Aarón Díaz, Erin e Regina sono il marito e le figlie di Lola Ponce, la cantante ed attrice conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Esmeralda nel musical kolossal “Notre Dame de Paris”. Un grande amore quello nato tra la bellissima showgirl e l’attore che sono anche genitori di due splendide figlie. “Ho avuto la vita che ho sempre desiderato” ha detto la bellissima Lola dalle pagine di Gente México parlando proprio del marito Aarón e delle sue bambine che sono la sua gioia più grande. “Mi hanno reso l’esistenza perfetta. Vengono a tutti i miei show e sono due… mini me” – ha raccontato in una intervista a Vanity Fair – “la maternità mi ha insegnato a essere forte, rispettosa nei confronti della vita, una donna con valori. Grazie alle mie figlie ho imparato a dare il meglio di me, anche nel lavoro”.

Lola Ponce è follemente innamorata del marito Aaron Diaz che le ha chiesto la mano in un modo davvero inusuale. “È successo tutto una mattina: era nata da poco la nostra seconda bambina e avevamo realizzato uno dei nostri sogni prendendo casa a Miami” ha raccontato la Ponce proseguendo – “lui si alza e mi dice: “Oggi sarai mia, diventi la mia sposa”. Mi sono vestita in fretta e siamo andati a sposarci! Lui è la persona fatta per me”. Dal 2014 Lola e Aaron sono marito e moglie.

Lola Ponce e il marito Aaron Diaz: ecco come ci siamo incontrati

Galeotto fu per Lola Ponce e Aaron Diaz il set di una serie spagnola. Proprio durante le riprese de “El Talisman” è scoppiata la scintilla tra i due come ha raccontato la bellissima cantante ed attrice argentina. “Nella soap El Talisman. Prima ancora che iniziassimo a girare, il colpo di fulmine: era l’ottobre di quattro anni fa, lui mi invitava a una festa dopo l’altra, mi passava a prendere in barca, mi corteggiava in tutto e per tutto. Da subito non ci siamo potuti più lasciare” – ha detto Lola. Da quel momento fra i due è scattata una passione senza precedenti che li ha spinti poco dopo al grande passo della convivenza e poi del matrimonio.

“Quando sento certe coppie dire: “Non so se andremo a convivere”, mi chiedo se si amino davvero. Per noi è stato il contrario: non riuscivamo a staccarci, avevamo come la sensazione che ci mancasse, il tempo, non che dovessimo prendercene. Era lui l’uomo che desideravo” ha detto la Ponce che per amore dei suoi figli ha deciso anche di mettere in pausa la sua carriera per un pò di tempo – “non voglio perdermi i loro momenti di crescita e mi piace portarle tra le cose che amiamo, sui set, nei musei d’arte, in sala d’incisione, negli shooting fotografici. C’insegnano tanto”.



