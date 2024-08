CHOC IN VAL PUSTERIA: 24ENNE TROVATO SEMI DECAPITATO

È stato trovato a terra, semi decapitato, con la sua auto poco distante così come una motosega, che potrebbe essere l’arma del delitto o lo strumento responsabile di un incidente mortale. Saranno le indagini a chiarire com’è morto Aaron Engl, un giovane di 24 anni il cui cadavere è stato individuato nella frazione di Marga a Terento, in Val Pusteria, in Alto Adige. Indicazioni utili potrebbero arrivare dall’autopsia in programma oggi. Al momento sono due le ipotesi: l’omicidio al culmine di una lite o un incidente sul lavoro.

In entrambi i casi la presenza della motosega vicino alla vittima è un elemento importante. La macabra scoperta è stata fatta da due turisti, che hanno trovato il corpo del ragazzo riverso a terra nella mattinata di ieri in una radura vicino alla malga in cui lavorava il giovane. Lo hanno trovato con una ferita al collo molto profonda, con la testa quasi staccata dal resto del corpo. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri e la scientifica.

INDAGINI IN CORSO SULLA MORTE DI AARON ENGL

Non viene esclusa nessuna ipotesi dai carabinieri in virtù della particolarità del ritrovamento del 24enne, vittima di una morte violenta, ma Rainews precisa che gli indizi accreditano l’ipotesi dell’omicidio. Sono attesi gli approfondimenti scientifici per permettere agli inquirenti di avere un quadro più chiaro della situazione, anche perché la scena è definita «complessa» e molto «enigmatica» dagli inquirenti, che sulla vicenda della morte di Aaron Engl stanno mantenendo il più stretto riserbo.

I rilievi della scientifica di Trento, giunti successivamente con i carabinieri del Nucleo investigativo di Bolzano, sono stati accurati. Le indagini sono state affidate al pm di turno della procura di Bolzano, mentre il colonnello Raffaele Rivola coordina il gruppo di operatori coinvolti nelle operazioni investigative, tra accertamenti, informazioni da acquisire e sopralluoghi, oltre alla cinturazione della zona del ritrovamento del cadavere.

