Ultime notizie: è morto Alain Delon

Uno dei più grandi attori del cinema internazionale, Alain Delon, è morto ieri a 88 anni a seguito di una lunga malattia. L’annuncio della scomparsa dell’attore, che ha recitato con grandi registi e ottenuto successi in tutto il mondo, è stato dato dai figli. Attore dotato di grande fascino, ha avuto storie d’amore con molte attrici, tra le quali anche “Sissi”, Romy Schneider.

Alain Delon ha lavorato con molti registi famosi, tra i quali l’italiano Luchino Visconti con il quale ha girato due film molto interessanti come “Rocco e i suoi fratelli” nel quale era l’interprete del personaggio principale, e “Il Gattopardo”, nel quale ha avuto come compagna di cast Claudia Cardinale. Di Delon si ricordano anche i film girati in coppia con Jean Paul Belmondo. Numerosi i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia da tante stelle del cinema francese ed internazionale.

Ultime notizie: doppio omicidio a San Candido

Il 50enne Ewald Kühbacher è morto in ospedale dove era stato portato in gravissime condizioni dopo che aveva tentato di uccidersi quando i carabinieri avevano fatto irruzione in casa. L’uomo aveva in precedenza ucciso sia il padre, Hermann, che una vicina di casa. Nella notte c’era stato poi un lungo scambio di colpi di fucile con i carabinieri che avevano circondato l’abitazione del 50enne omicida, creando situazioni di terrore per tutti condomini che abitano nei pressi. Ewald Kühbacher ha sparato contro di sé l’ultimo colpo di fucile.

La località della Val Pusteria, centro di vacanze sia per turisti italiani che stranieri, è sembrata ritornare a circa 30 anni fa quando una strage simile, con la morte di sei persone, era avvenuta a Merano. L’abitazione dell’omicida è stata messa sotto sequestro.

Ultime notizie: grave incidente stradale a Villa Literno

Tra sabato e domenica a Villa Literno, in provincia di Caserta, un grave incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte 4 mezzi, ha provocato una vittima e 7 feriti. Tutte le persone coinvolte sono molto giovani: era presente anche una ragazza incinta. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire completamente dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. I feriti si trovano ricoverati in ospedale.

Ultime notizie: il maltempo colpisce anche la Toscana

In molte zone della Toscana il maltempo ha provocato chiamate di soccorso ai vigili del fuoco. Nelle vicinanze di Pisa un fulmine di grande forza ha colpito la basilica di San Piero a Grado causando l’incendio di una trave, che è stato poi spento dai pompieri. Anche a Castelfiorentino e a Pitigliano si sono avuto grossi problemi con il maltempo, con piogge torrenziali e grandine.

Ultime notizie: Pecco Bagnaia in testa al mondiale MotoGP

Dopo il successo di sabato nella gara sprint, Pecco Bagnaia ha fatto il bis anche oggi nella gara di Zeltweg, portandosi in testa da solo alla classifica del mondiale. Jorge Martin si è posizionato secondo, limitando a soli 5 punti lo svantaggio dal pilota italiano. Podio completato dall’altra Ducati di Enea Bastianini che ha preceduto Marc Marquez, in un ordine d’arrivo che ha visto 5 moto italiane, tra ufficiali e private, nei primi 6 posti della classifica, con l’inserimento della KTM al quinto posto con Binder. Per Marquez, che partiva dalla terza casella, un contatto al via con Morbidelli lo ha costretto ad una rimonta che ha comunque concretizzato molto bene con la classifica del mondiale che ricalca quella della gara di oggi in Austria.

Ultime notizie: Sinner in finale a Cincinnati

Battendo Zverev in semifinale in tre set, Sinner è riuscito a guadagnare la finale dell’Open di Cincinnati 2024: è il primo italiano nella storia a riuscirci. Dopo aver vinto il primo set, l’azzurro è uscito sconfitto dal secondo mentre nel terzo ha guadagnato la vittoria, ottenendo dunque il passaggio in semifinale dove incontrerà Tiafoe.