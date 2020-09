Abbiategrasso, incendio in ditta farmaceutica/ Ustionato 32enne: allarme chimico?

Un incendio di vaste proporzioni si è verificato stamattina in quel di Abbiategrasso nota cittadina situata in provincia di Milano. Attorno alle ore 8:30, come riferito da numerosi quotidiani online, a cominciare dai colleghi di Fanpage, un rogo ha interessato una ditta farmaceutica del posto. Nel dettaglio si è trattato della Lombardia H Srl di via Brisconno, un’azienda molto nota della zona che produce fra le altre cose anche alcol e disinfettanti. Proprio per via del materiale trattato al suo interno, i vigili del fuoco si sono recati sul luogo segnalato con un dispiegamento massiccio di mezzi di soccorso (ben dieci), e sul posto sono giunti sia i pompieri di Milano quanto quelli di Pavia, con l’aggiunta di tre ambulanze del 118, e i carabinieri della compagnia locale. In base alle prime indiscrezioni emerse, sembra che l’incendio abbia coinvolto una persona, un 32enne, probabilmente un operaio della stessa ditta, che ha comunque riportato delle ustioni minori e che è stato trasportato dall’ambulanza in codice verse presso l’ospedale locale.

ABBIATEGRASSO, INCENDIO IN DITTA FARMACEUTICA: POCHI GIORNI FA UN ROGO A SETTIMO

Come riferito da Milanotoday, attorno alle ore 10:00, un’ora e mezza circa dopo che l’incendio era scoppiato, le fiamme sono state domate e la situazione appare ora sotto controllo, con i primi mezzi dei pompieri che dopo aver svolto il loro lavoro stanno rientrando presso la caserma. Attualmente ci sono sul posto gli uomini del nucleo Nbcr che stanno controllando accuratamente che a bruciare non siano state delle sostanze pericolose. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi residenti della zona, visto che le fiamme hanno provocato un’alta colonna di fumo nero che si è stagliata nel cielo sopra la cittadina, visibile da diversi chilometri di distanza. Soltanto pochi giorni fa, nella notte fra il 30 e il 31 agosto, era bruciato un capannone industriale in quel di Settimo Milanese, comune alle porte del capoluogo lombardo. In quel caso la struttura era stata quasi completamente distrutta dal rogo, ma nessuna persona era rimasta coinvolta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA