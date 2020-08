Incendio Altofonte: evacuate 400 persone/ Video, casolari bruciati ma nessun ferito

Paura nella notte a Palermo per l’incendio registrato ad Altofonte: 400 persone evacuate, ingenti danni nella zona ma fortunatamente nessun ferito. Rogo doloso appiccato alle ore 22.00, spiega Palermo Today, in grado di minacciare il centro abitato a causa del vento di scirocco. Centinaia di persone in fuga dalle abitazioni, accolte nelle strutture attrezzate dalla Protezione Civile al campo sportivo Don Pino Puglisi. Come dicevamo, sono stati registrati alcuni casolari bruciati e un’automobile completamente distrutta. Non si registrano invece danni a persone. L’incendio è stato domato grazie all’imponente dispiegamento di uomini e mezzi: il portale palermitano spiega che si è reso necessario l’intervento di 50 vigili del fuoco con 12 mezzi pesanti e 8 moduli boschivi Aib oltre a 50 volontari della protezione civile con 10 moduli Aib, oltre alle squadre provenienti da Enna e Caltanissetta.

INCENDIO ALTOFONTE, PAURA NELLA NOTTE A PALERMO

«La situazione è gravissima, tutti i cittadini che abitano sotto il bosco, anche zona Campo Vecchio, Cozzo di Castro, corso Piano Renda, devono allontanarsi. Le fiamme e la cenere incandescente può causare roghi anche al centro abitato. Allontanatevi tutti dalle vostre abitazioni.. scendete a valle del paese. Subito», le parole del sindaco di Altofonte, Angela De Luca, dopo lo scoppio del vasto incendio. Sul terribile evento è intervenuto anche l’assessore al Territorio della Regione Siciliana, Totò Cordaro: «Voglio raccomandare, in queste ore così drammatiche, ai cittadini di Altofonte di ascoltare le indicazioni degli uomini del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco all’opera in questo momento. Sono state evacuate alcune villette e tutti gli uomini disponibili e tutti i mezzi sono impegnati sul fronte del fuoco. Stiamo facendo tutto il possibile e anche di più. Speriamo bene». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione ad Altofonte, clicca qui per vedere il video pubblicato da Gds.



© RIPRODUZIONE RISERVATA