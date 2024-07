Abbonamento DAZN, nasce Goal Pass/ Tutti i dettagli e le novità per la prossima stagione (5 luglio 2024)

ABBONAMENTO DAZN GOAL PASS: LA NOVITÀ DEL PROSSIMO ANNO

Anno nuovo, stesse domande: “Dove si può vedere tutta la Serie A?“. I diritti sono rimasti all’accoppiata Sky-DAZN con quest’ultima emittente che trasmetterà, esattamente come l’anno scorso, tutte le partite di campionato mentre Sky avrà diritto solamente a tre match per giornata.

Europei, squalificati Bellingham e Demiral/ Il turco out 2 turni, pena sospesa per l'inglese (5 luglio 2024)

Oltre ai soliti abbonamenti a cui siamo già abituati con le relative differenze, DAZN ha lanciato una nuova modalità per sottoscriversi e guardare le partite di Serie A. Stiamo parlando di Goal Pass, il piano che a partire dalla prossima stagione accompagnerà gli abbonati.

ABBONAMENTO DAZN GOAL PASS: COSA VEDERE, COSTI E DISPOSITIVI

L’abbonamento DAZN Goal Pass è una novità della stagione 2024/2025, oltre ai già presenti piani Start, Standard e Plus. Con Goal Pass sarà possibile vedere tutte le partite della Liga (campionato spagnolo), Liga Portugal Betclic (campionato portoghese) e la Champions League Femminile.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Per Morata si può pagare la clausola, Broja l'alternativa (5 luglio 2024)

Per quanto riguarda la Serie A, saranno disponibili le 3 partite in co-esclusiva della Serie A ovvero quelle che trasmette anche Sky: sabato alle 20:45, domenica alle 18:00 e lunedì alle 20:45. Inoltre, sarà possibile vedere gli highlights di tutti i match di Serie A più vari contenuti di approfondimenti e non solo.

Il pagamento mensile del Goal Pass è di 19,99 euro al mese mentre quello annuale dilazionato di 13.99 euro per 12 mesi. Infine c’è la possibilità del pagamento annuale in una soluzione ovvero 129 euro (10,75 al mese). Come avviene nel piano Standard, è possibile assistere agli eventi in contemporanea fino a due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Cancelo e Perisic nuove suggestioni: il Real bussa per Bisseck (5 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA