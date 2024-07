Calendario Serie A, le partite tra Sky e DAZN/ Venti big match scelti a tavolino (3 luglio 2024)

CALENDARIO SERIE A, LA DIVISIONE DELLE PARTITE: COME VERRANNO SCELTI I BIG MATCH

Domani verrà svelta il calendario di Serie A. Questo porterà inevitabilmente alla classica domanda: “Dove si vede la partita?”. Dato che i diritti tv sono ancora divisi dall’accoppiata Sky-Dazn, ecco come capire in anticipo quale delle due emittenti trasmetterà una determinata gara.

Innanzitutto c’è da sapere che per i venti big match scelti dalla Serie A ci sarà una sorta di draft per decidere quali saranno le partite in co-esclusiva con Sky, dato che in ogni caso tutte le partite saranno su DAZN. Per l’esattezza, Sky ha le scelte numero 4, 7, 12 e 19 per accaparrarsi i big match.

CALENDARIO SERIE A, LA DIVISIONE DELLE PARTITE: NOVITÀ PER UN ORARIO IN PARTICOLARE

Andiamo ora dunque a vedere l’ordine di come saranno divise le partite di Serie A tra Sky e DAZN. Avendo nove finestre diverse per dieci incontri, l’unica eccezione è la domenica alle 15 che ne avranno due in contemporanea, è stato deciso come per lo scorso anno quali sono le tre fasce fisse in co-esclusiva con Sky.

Saranno dunque le gare di sabato alle ore 20:45 e lunedì alle ore 20:45, esattamente come l’anno passato, con l’unica differenza per la terza: non sarà domenica alle 12:30 bensì 18:00. Insomma, niente più lunch match su Sky ma solo su DAZN che invece dividerà una partita al giorno, sabato e lunedì alle 20:45 e domenica alle 18:00.











