ABITI PRIMA SEMIFINALE EUROVISION 2024/ Windows95man in mutande, Raiven in tutina trasparente

Come previsto, l’Eurovision 2024 regala anche look memorabili oltre a canzoni destinate a rimanere in radio a lungo. Hera Bjork, rappresentante dell’Islanda, si presenta sul palco con una jumpsuite oro e accecante. Molto meno vestita è invece Raiven, la rappresentante della Slovenia, che si esibisce con una tutina effetto seconda pelle e totalmente trasparente.

A lasciare tutti senza parole è però Windows95man, esponente della Finlandia, che arriva sul palco in mutande. Lungo abito bianco dall’ampia e audace scollatura per la bellissima Natalia Barbu, rappresentante della Moldavia. Look futuristico, quasi spaziale, per Fahree, rappresentante dell’Azerbaijan. iolanda, cantante rappresentante del Portogallo, si presenta con un lokk total white, con casacca a corpetto e ampi pantaloni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Abiti e look prima semifinale Eurovision 2024: quali sono i marchi scelti dagli artisti?

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 attira gli occhi del pubblico non solo per i brani dei vari paesi in gara, ma anche per gli abiti che gli artisti portano sul palco. In attesa di scoprire gli outfit della prima semifinale, un primo indizio di cosa indosseranno i cantanti in gara è arrivato dal turquoise carpet dell’Eurovision, dove la nostra rappresentante Angelina Mango – che si esibirà direttamente in finale – si è mostrata vestita da Marco de Vincenzo per Etro (marchio, d’altronde, già scelto per Sanremo).

I colori forti sono stati tendenzialmente i preferiti di molti artisti in gara. L’albanese Besa, la spagnola Nebulossa e la slovena Raiven hanno sfoggiato un abito con lungo strascico, cosa che potrebbero riproporre anche sul palco dell’Eurovision 2024. Sarah Bonnici, cantante di Malta, ha portato invece sul carpet un look quasi gotico.

Abiti Eurovision 2024: incantevole in bianco Silia Kapsis per Cipro

Partiamo però con i look della prima semifinale dell’Eurovision 2024. Silia Kapsis, rappresentante di Ciprio, si esibisce con Liar e predilige un look total white con top crop e pantaloni larghi brillantinati. Un look molto fresco, adatto alla sua giovane età (è l’artista più giovane in gara). Teya Dora, rappresentante della Serbia, si esibisce col brano Ramonda e si presenta con un look molto particolare: abito asimmetrico con ampio spacco e maniche in rete nere e applicazioni in argento. Un look che ricorda quasi il mare. Silvester Belt, con Luktelk, si presenta all’Eurovision 2024 con un look urban: bomber molto ampio, così come i pantaloni abbinati.

