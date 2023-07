Abito Nero Elisabetta Gregoraci a Battiti Live 2023: quanto costa?/ Marca e prezzo, il web “Bomba sexy”

Elisabetta Gregoraci, marca e prezzo dell’abito nero indossato nella prima puntata di Battiti Live 2023

Per la prima puntata di Battiti Live 2023, Elisabetta Gregoraci ha deciso di stupire tutti con un abito che ha fatto il giro del web. La conduttrice si è mostrata al pubblico con un lungo abito nero dall’ampia e particolare scollatura e trasparente nella parte bassa. Il tutto impreziosito da gioielli argento e da un’acconciatura con coda di cavallo molto alta.

Sveliamo subito ai più curiosi che il marchio dell’abito indossato da Elisabetta Gregoraci nella prima puntata di Battiti Live 2023 è Dan More, come lei stessa ha tenuto a sottolineare in un post pubblicato su Instagram.

Andando a spulciare sul sito del marchio, troviamo l’abito in questione così descritto: “Abito lungo nero con scollo incrociato sul fronte e sul retro. Design con bodysuit integrato e ampia gonna a semi ruota con strascico. L’abito è arricchito dall’iconica testa di pantera in metallo oro e Swarovski.” Il prezzo dell’abito è di € 1.350.

Non sono mancate le reazioni del web all’abito di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, sembra in grande forma, ha collezionato una lunga serie di complimenti. C’è chi le ha scritto: “Sei una bomba sexy!”; chi ancora l’ha definita “Meravigliosa, quest’anno ancora più bella!”; e chi invece ha trova l’abito “trendy”. Non è tuttavia mancata qualche critica dal web, qualcuno ha addirittura definito l’abito ‘osceno’ per la sua “eccessiva scollatura” e la vistosa trasparenza.













