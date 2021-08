Abraham Conyedo diretta lotta Olimpiadi Tokyo 2020/ Ripescaggi e finale per il bronzo

DIRETTA ABRAHAM CONYEDO RIPESCAGGI LOTTA -97KG: CACCIA AL BRONZO!

La lotta libera maschile -97 kg torna ad essere protagonista in questo primo sabato di agosto con l’azzurro Abraham Conyedo pronto a combattere dalle ore 11.45 di oggi, sabato 7 agosto 2021, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’italiano disputerà infatti il suo incontro affrontando il canadese Jordan Steen nel secondo dei ripescaggi con in palio l’opportunità di accedere alla finale per la medaglia di bronzo dove li attende il turco Karadeniz. Ieri il nostro Conyedo era stato eliminato nei quarti di finale del torneo uscendo nettamente sconfitto dal duello con l’americano Kyle Snyder per 6 a 0. Proprio lo statunitense sarà impegnato quest’oggi nella finalissima per la medaglia d’oro quando se la vedrà con Abdulrašid Sadulaev, in rappresentanza del Comitato Olimpico Russo. L’azzurro Conyedo proverà a non fallire dove invece ha un po’ deluso Frank Chamizo, sconfitto per 5 a 0 nella finale per il bronzo nella categoria 74 kg ieri contro l’americano Kyle Dake. Dando invece uno sguardo alla lotta greco-romano nei giorni scorsi è stato il russo Musa Evloev che ha vinto la medaglia d’oro sempre nella categoria 97 kg appunto, battendo per 5-1 l’armeno d’argento Arthur Aleksanyan mentre bronzi a pari merito per il polacco Tadeusz Michalik e l’iraniano Mohammadhadi Sarav.



DIRETTA ABRAHAM CONYEDO RIPESCAGGI LOTTA -97KG: INFO STREAMING VIDEO E TV

