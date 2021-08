Frank Chamizo Kyle Dake Diretta lotta finale 3° posto / Olimpiadi Tokyo 2020: podio?

Chamizo Dake è la finale terzo posto nella categoria 74 kg maschile della lotta libera alle Olimpiadi Tokyo 2020, con inizio alle ore 12.30 italiane (le 19.30 locali in Giappone) di oggi, venerdì 6 agosto. Frank Chamizo puntava moltissimo sulla conquista della medaglia d’oro dopo il bronzo di cinque anni fa a Rio, purtroppo il suo sogno si è infranto davanti alla sconfitta in semifinale contro il lottatore bielorusso, ma adesso è ancora possibile agguantare almeno la medaglia di bronzo, che vorrebbe dire per Frank Chamizo salire sul podio per due edizioni consecutive delle Olimpiadi, risultato che naturalmente sarebbe eccellente per il lottatore italo-cubano. Curiosamente, la finale per il terzo posto era stata anche a Rio contro un americano, dunque magari per Frank Chamizo affrontare lo statunitense Kyle Douglas Dake potrebbe essere di buon auspicio, ma naturalmente adesso quello che conta è seguire con la massima attenzione che cosa succederà nella diretta di Chamizo Dake.

DIRETTA CHAMIZO DAKE FINALE 3° POSTO LOTTA OLIMPIADI TOKYO 2020 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Chamizo Dake, finale terzo posto 74 kg di lotta libera alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda visto che c’è un italiano in lotta per la medaglia. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

CHAMIZO DAKE FINALE 3° POSTO LOTTA OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Chamizo Dake, finale terzo posto 74 kg della lotta libera alle Olimpiadi Tokyo 2020, ci dirà dunque se Frank Chamizo potrà salire sul podio olimpico oggi. Nel suo cammino ieri ci sono state due vittorie, agli ottavi contro il georgiano Avtandil Kentchadze con il punteggio di 5-1, poi anche nei quarti con un più equilibrato 3-1 contro l’azero Turan Bayramov, purtroppo però poi è arrivata la sconfitta in semifinale con il punteggio di 9-7 contro il bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau, ostico fin dal nome e che ha negato a Chamizo il grande sogno della finale olimpica per l’oro. Come detto, però, anche l’obiettivo del podio per la seconda Olimpiade consecutiva sarebbe molto importante. Ci sarà da battere lo statunitense Kyle Douglas Dake, che nei quarti aveva perso proprio contro Mahamedkhabib Kadzimahamedau, ma con un nettissimo 11-0, ma poi ha vinto per 10-0 il ripescaggio contro il cubano Jeandry Garzon Caballero per arrivare a giocarsi il bronzo contro Frank Chamizo. Che cosa succederà?

