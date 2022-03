Abusi al maneggio, sentenza rinviata al 1° aprile/ “Chiesto accertamento tecnico”

Nuovi sviluppi sulla vicenda degli abusi al maneggio, che vedono coinvolte 6 bambine minorenni. Un caso di cui si è mediaticamente occupato il programma di Rai Uno, “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele e in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Nella puntata del 21 marzo, in occasione di un collegamento flash dall’esterno del tribunale di Milano con l’inviato Alessandro Politi e l’avvocato Solange Marchignoli, sono stati forniti gli ultimi aggiornamenti relativi alla questione. Era attesa infatti per oggi la sentenza, che invece è slittata di alcuni giorni: “Tutto è stato rinviato al 1° aprile – ha riferito il giornalista –. In data odierna si attendeva la sentenza e invece è stato richiesto un accertamento tecnico istruttorio da parte del giudice”.

ABUSI AL MANEGGIO, L’AVVOCATO SOLANGE MARCHIGNOLI: “LA LENTE D’INGRANDIMENTO DEL GIUDICE CI FA BEN SPERARE”

Ha quindi preso la parola il legale difensore delle presunte vittime degli abusi al maneggio, che ha affermato: “In verità noi non siamo poi così tristi per questa notizia, in quanto la richiesta del giudice nasce per colmare le lacune nelle indagini del pm, soprattutto rispetto al fatto del riconoscimento di una delle bambine da parte dell’imputato. Su questo aspetto si era discusso e la lente d’ingrandimento del giudice ci fa sperare in una sentenza importante”.

