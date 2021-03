“Accesi la candela alla vagina della Paltrow e fu l’inferno”/ “Fiamme e cera ovunque”

Era lo scorso mese di gennaio quando la 50enne Jody Thompson, signora di mezza età inglese, divenne famosa a seguito di una triste esperienza con la candela “alla vagina” dell’attrice americana Gwyneth Paltrow, in commercio dal gennaio del 2020. Al di là dell’oggetto decisamente particolare, la vicenda fece scalpore in quanto la stessa candela rischiò di far incendiare l’intera casa della sfortunata acquirente. Oggi, a circa due mesi da quell’episodio per certi versi bizzarro, Jody Thompson ha deciso di raccontare la sua storia parlando con il tabloid britannico The Guardian.

“È iniziato tutto come uno scherzo con la mia amica Jane”, esordisce la 50enne inglese, raccontando di aver risposto giusto ad un quiz natalizio e di aver ottenuto come premio proprio la candela alla vagina della Paltrow. “Qualche settimana dopo – prosegue nel suo racconto – ho deciso di accenderla. Vivo in un minuscolo monolocale a Londra con il mio compagno, David, e i nostri due gatti”.

CANDELA ALLA VAGINA DELLA PALTROW PRENDE FUOCO: “’E’ ESPLOSA…”

A quel punto si scatenò l’inferno: “Pochi minuti dopo aver acceso la candela, è esplosa. Le fiamme sono divampate per mezzo metro dal barattolo e frammenti di cera fusa sono volati fuori mentre sfrigolava e sputava. Non potevamo avvicinarci per spegnerla perché le fiamme erano così feroci e non volevamo gettare acqua su di essa per paura di schizzare cera fusa ovunque. Per fortuna l’avevo appoggiata sul cemento, alla base di quello che una volta era un caminetto”. Fortunatamente il rogo è durato all’incirca cinque minuti: “Le fiamme si sono placate e ho potuto spegnere la candela. Il barattolo carbonizzato e l’etichetta fusa testimoniavano quanto fosse diventato caldo”, ‘cimelio’ che la stessa Jody Thompson pubblicò poi su Instagram proprio a testimonianza dell’accaduto, e che attirò l’attenzione di numerose testate giornalistiche: dal Sun al Mail, passando per il Mirror e arrivando oltre oceano fino al New York Post. “Alla fine della giornata – racconta ancora – la storia era apparsa su siti di notizie in Nuova Zelanda, Brasile, Canada, India, Indonesia e Filippine” e noi ci aggiungiamo l’Italia. La Thompson ha concluso descrivendo la sua esperienza con tali parole: “L’odore acre della candela alla vagina che esplode della Paltrow non è qualcosa che mi piacerebbe rivivere, ma ne sto ancora ridendo”.

