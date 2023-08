Accoltella il marito perchè vuole tagliarsi la barba/ Merate, 35enne ferito al braccio

Choc a Merate, nota cittadina della provincia di Lecco, dove un uomo di 35 anni è stato accoltellato dalla moglie per la barba. Proprio così perchè, come riferito dai colleghi di Fanpage, la vittima è stata soccorsa in pronto soccorso perchè lo stesso voleva tagliarsi la barba, a differenza invece di quanto volesse la moglie, assolutamente contraria. Quest’ultima non ha quindi preso bene il gesto del suo compagno ed ha preso un coltello da cucina per poi accoltellarlo al braccio.

Il 35enne si è presentato da solo in ospedale, con un profondo taglio all’arto, spiegando il tutto ai medici che sono riusciti a soccorrerlo riportando alla normalità una situazione che era evidentemente degenerata. Il 35enne ha deciso di non denunciare la moglie, forse comprendendo (non si sa bene come), la reazione molto istintiva della sua dolce metà. Stando a quanto raccontato dalla vittima, il 35enne aveva deciso di rasarsi la barba che da tempo portava abbastanza lunga, ma la moglie non era d’accordo con questo cambio di look, forse temendo che dietro la scelta dell’uomo vi fosse la volontà di piacere a qualche altra donna, una sorta di tradimento quindi.

SI TAGLIA LA BARBA E VIENE ACCOLTELLATO DALLA MOGLIE CONTRARIA, MA NIENTE DENUNCIA

Spesso e volentieri, infatti, i cambi di look sono da associare a crisi sentimentali ed evidentemente la moglie avrebbe iniziato ad agitarsi temendo di perdere il suo compagno. La donna ha quindi più volte espresso la sua contrarietà al taglio della barba ma il marito non ha ascoltato le rimostranze della compagna, prendendo la lametta e “pulendosi” il viso.

E’ stato a quel punto che la moglie non ci ha visto più ed ha preso un coltello da un cassetto della cucina, si è recata in bagno, ed ha accoltellato l’uomo, fortunatamente colpito solo al braccio destro e non al volto. Alla fine il 35enne se l’è cavata con tanto spavento e più di dieci punti di sutura, mentre la donna non è stata denunciata.

