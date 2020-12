Accoltella la compagna e fugge col figlio di 18 mesi: arrestato/ Choc a Vaprio D’Adda

Tragedia questa mattina, lunedì 28 dicembre 2020, a Vaprio D’Adda: arrestato un uomo che ha prima tagliato la gola alla compagna e poi è scappato con il figlio di appena 18 mesi. Il dramma si è consumato attorno alle ore 8.30 nella provincia di Milano: identificato e ammanettato un italiano di 29 anni, come riporta milanotoday.it.

In base a una primissima ricostruzione dei fatti, il malvivente ha accoltellato la donna, 24enne, al termine di una violenta lite ed è fuggito portando con sé il figlio di un anno e mezzo. La fuga però è terminata dopo poche ore: il 29enne è stato raggiunto dai carabinieri della Sezione Operativa e Vaprio D’Adda locale. Fortunatamente il piccolo sta bene, attese novità a stretto giro di posta sulle condizioni di salute della madre.

VAPRIO D’ADDA: 29ENNE ACCOLTELLA LA COMPAGNA E SCAPPA COL FIGLIO

Vaprio D’Adda sotto choc per l’episodio registrato questa mattina in via Madre Baraggia. Come già evidenziato in precedenza, la coppia ha avuto una pesante discussione in casa ed è scattata la furia del 29enne: il malvivente ha afferrato una lama ed ha colpito la donna con un fendente al collo. In base alle prime informazioni a disposizione, l’uomo ha utilizzato un coltello da cucina.

Dopo aver assalito la compagna 24enne, l’uomo ha preso con sé il figlio di appena 18 mesi ed è scappato, lasciando la donna in gravissime condizioni. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine con i sanitari del 118: la giovane è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale di Melzo, a Milano. In queste ore sta lottando tra la vita e la morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA