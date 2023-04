Accoltella la madre per video social/ Savona, 16enne arrestato per tentato omicidio

Un sedicenne a Savona ha accoltellato la madre al culmine di una lite per un video da pubblicare sui social network. Aveva infatti allestito in casa un vero e proprio set, spostando i mobili d’arredamento. La donna, al suo ritorno, lo ha rimproverato, invitandolo a rimettere tutto al suo posto. Un affronto che il minore non ha accettato. È per questo motivo che, come ricostruito da La Stampa, è diventato violento.

Dopo averla insultata e minacciata, ha cercato di darle una testata. Successivamente ha preso un coltello da cucina e ha cercato per due volte di colpirla a un fianco. La malcapitata è riuscita a schivare i fendenti, ma successivamente si è ferita gravemente alla mano nel tentativo di togliere al figlio l’arma da taglio. Probabilmente nelle prossime ore dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Il sedicenne, alla vista del sangue, è intanto scappato dalla loro abitazione. La madre ha dunque chiamato i Carabinieri.

Accoltella la madre per video social: i Carabinieri arrestano un 16enne a Savona

“Quando siamo entrati nell’appartamento, ci siamo trovati di fronte a una situazione drammatica. La casa era a soqquadro, la donna aveva una vistosa e grave ferita alla mano”, questo il racconto fatto dai Carabinieri di Savona. Gli agenti hanno accompagnato la vittima in ospedale e intanto hanno dato il via alla caccia al sedicenne che aveva cercato di accoltellarla. Le ricerche non sono durate molto. Lo hanno rintracciato poco dopo mentre stava tornando a casa.

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e si trova in una struttura di prima accoglienza. Il minore era già noto alle forze dell’ordine poiché in passato aveva dato altri problemi alla famiglia. Era stato, tra le altre cose, coinvolto in liti coi suoi coetanei, che erano culminate in alcune scazzottate. Inoltre, aveva anche manifestato ulteriori comportamenti ostili nei confronti dei genitori che criticavano il suo stile di vita sregolato.

