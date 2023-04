Senzatetto 59enne trovato morto a Udine/ Segni di violenza sul corpo, omicidio?

A Udine un senzatetto di 59 anni è stato trovato morto, e sul corpo sono stati individuati dei segni di violenza. Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare dai colleghi di SkyTg24.it, il cadavere sarebbe stato rivenuto presso la galleria della nota cittadina friulana, precisamente fra via Volontari della libertà e via San Daniele. La vittima era originaria di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, e le forze dell’ordine propenderebbero per l’omicidio in quanto sul corpo sarebbero stati rinvenuti evidenti segni di aggressione, il che fa pensare ad una morte violenta.

A lanciare l’allarme è stata una ragazza che attorno alle ore 5:30 di stamane, sabato 15 aprile 2023, stava rientrando in casa quando si è accorta appunto dell’uomo senza vita. Secondo quanto emerso pare che il 59enne senzatetto fosse solito dormire in galleria di notte per trovare riparo dal freddo, soprattutto durante l’autunno, l’inverno e l’inizio della primavera. La giovane, accortasi del cadavere, ha quindi allertato le forze dell’ordine e il personale sanitario (nel frattempo già contattato dalla stessa vittima), che è intervenuto sul posto nel giro di pochi minuti.

SENZATETTO 59ENNE MORTO A UDINE: NESSUN TESTIMONE

Gli uomini del 118, inviati dalla Sores Fvg, hanno tentato di rianimare l’uomo ma per lo stesso non vi sarebbe stato nulla da fare. Sul luogo segnalato anche gli agenti della polizia scientifica nonché la squadra volante e della squadra mobile, insieme al medico legale. Subito sono scattate le indagini con le autorità che hanno sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per individuare gli autori della presunta aggressione.

Al momento non vi sarebbero testimoni oculari e pare che nessuno abbia udito delle voci sospette o abbia visto qualcosa. La galleria si trova nei pressi di varie strade e numerose edifici ma è probabile che l’ora in cui è stato commesso l’omicidio, a tarda notte/mattina presto, abbia senza dubbio inciso sulla scarsità di testimoni. Sono attese novità nei prossimi giorni.

