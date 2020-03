Accordo FIA-Ferrari/ Formula 1, Mercedes e Red Bull attaccano: “Siamo scioccati”

Non c’è pace in Formula 1: l’accordo tra FIA e Ferrari dopo il ‘caso power unit‘ scoppiato sul finire della scorsa stagione non piace per nulla a Mercedes, Red Bull e altre scuderie, dunque scoppia una “bomba” in un momento già delicatissimo di per sé, perché bisognerà capire quali problemi causerà il Coronavirus per il regolare inizio del Mondiale. La notizia dell’ultima ora riguarda comunque una vicenda strettamente tecnica, perché in un comunicato congiunto a firma di sette delle dieci squadre del Circus della Formula 1, capitanate dalla Mercedes, si accusa la Federazione Internazionale dell’Automobile per l’accordo segreto raggiunto con la scuderia di Maranello dopo il caso della power unit dello scorso anno che aveva agitato le acque in casa Ferrari. La protesta è stata promossa da Mercedes, McLaren, Racing Point, Red Bull, Renault, Scuderia AlphaTauri e Williams, che si riservano anche la possibilità di adire le vie legali. Restano fuori solamente Alfa Romeo e Haas, che sono le due scuderie “alleate” della Ferrari, alle quali Maranello fornisce i motori.

ACCORDO FIA-FERRARI: IL COMUNICATO DELLE 7 SCUDERIE

Cosa dicono dunque le sette scuderie che contestano l’accordo FIA-Ferrari? Leggiamo dal loro comunicato: “I sette team le cui firme trovate in calce a questo comunicato si confessano sorpresi e scioccati dal comunicato rilasciato dalla FIA in data venerdì 28 febbraio in merito alla conclusione delle indagini effettuate sulla Power Unit della Scuderia Ferrari. Il regolatore di uno sport internazionale ha la responsabilità di agire con i più alti standard di integrità e trasparenza. Dopo mesi di investigazioni effettuate dalla FIA in seguito a quesiti sollevati da altri team, obiettiamo con forza contro il fatto che sia stato raggiunto un accordo confidenziale tra la FIA e la Ferrari a conclusione di questa questione”. Mercedes, Red Bull e le altre scuderie dunque non gradiscono l’idea di un accordo segreto, di conseguenza il comunicato prosegue così, fino alla minaccia di ricorrere alla giustizia: “Vogliamo sottolineare che proseguiremo il nostro impegno per fare chiarezza in maniera definitiva su questo tema per garantire che tutti i partecipanti a questo sport vengano trattati in maniera equa e corretta. Lo facciamo anche per responsabilità nei confronti dei fan e di tutte le parti interessate e coinvolte in F1. Inoltre, ci riserviamo il diritto di proseguire la nostra azione per vie legali rivolgendoci ai tribunali competenti in materia”.

