Account Papa, like a foto hot della modella/ Bufera social, lei “vado in Paradiso”

Qualcuno ci ha pure creduto: che Papa Francesco gestisca personalmente il proprio account Instagram, come per tutti gli altri social, è pensata tutt’altro che brillante. Eppure sta creando parecchio imbarazzo quel “like” dell’account ufficiale del Pontefice sotto la posa tutt’altro che “santa” della modella brasiliana Natalia Garibotto: in reggicalze vestita da sexy scolaretta con tanto di abbondante lato B in estrema evidenza, il like sottostante alla foto su Instagram è partito ovviamente per errore ma subito è divenuta virale la domanda sul “misterioso” autore di quel “mi piace”. Un errore tecnico? Il social media manager che ha sbagliato incredibilmente account per un proprio “commento” birichino?

BUFERA SOCIAL: CHI HA MESSO IL LIKE?

E la bufera si scatena con alcuni che addirittura pensano che Papa Francesco abbia in prima persona voluto mettere quel like “imbarazzante”: a parte questi sparuti “geni”, la restante parte del web prova a capire se quello stesso social media manager verrà rimosso o basterà un “gloria” e un “pater” con annessa ramanzina-lavata di capo. Simpatica la reazione della modella 27enne dal profilo altamente “hot”: «Almeno andrò in paradiso». Emerge anche una possibile spiegazione alternativa, come “sibila” Dagospia: «il like è stato rimosso, ma esiste una foto che immortala il like dell’account papale. Tutto vero o montatura?». Qui sopra riportiamo parte della foto, sotto invece la replica scherzosa della modella-provocatrice.

At least I’m going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020





