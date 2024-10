X Factor 2024, Giorgia confessa: “Gelosa di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ad Amici? No lavorano da anni insieme”

La nuova conduttrice di X Factor è Giorgia, una delle voci più belle del panorama musicale italiano che in queste settimana ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente anche al timone di un talent complesso come quello di Sky Uno. Questa sera andrà in onda una nuova puntata e la cantante ha rilasciato due interessanti interviste una a Fanpage.it ed un’altra a Chi dove si è sbilanciata sulla sua vita privata, sul rapporto con il marito Emanuel Lo, ballerino e coach di Amici 2024 che spesso crea delle coreografie molto sensuali e sexy con Lorella Cuccarini e sulla sua nuova esperienza come conduttrice.

Innanzitutto sul rapporto tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini Giorgia ha smentito categoricamente di essere gelosa per un motivo molto semplice: “Facciamo un tipo di lavoro in cui devi mettere in conto di essere parte dello spettacolo, in cui la priorità è esprimere il talento. Quando danza, lo trovo talmente bravo che vedo solo quello e penso altrettanto di Lorella. Loro due sono una coppia di ballerini incredibili e lavoravano insieme da anni, tra loro c’è anche una vicinanza a livello umano. È lavoro. La nostra priorità resta la famiglia e soprattutto nostro figlio Samuel.”

Giorgia si sbilancia: “Ecco qual è il consiglio che do ai cantanti di X Factor”

Durante la chiacchierata con il magazine Chi, invece, Giorgia Todrani ha rivelato che consiglio darebbe ai talenti, ai giovani cantanti di X Factor 2024: “Avrei voluto che mi dicessero proprio quello che dico io ai ragazzi, cioè di ascoltare, collaborare e avere scambi ma di seguire in fondo quell’istinto che non deve essere tradito. Mentre quando ho iniziato tutti volevano dirmi che cosa fare e non si interessavano di quello che avrei voluto fare io. Però poi certe cose si imparano.” E subito dopo ha aggiunto che se si guarda indietro vede più le cose che ha fatto che quelle che non ha fatto.