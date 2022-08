Acerbi all’Inter?/ Calciomercato, in arrivo dalla Lazio lunedì invece che Chalobah

Calciomercato news, le parole dell’agente Pastorello su Acerbi all’Inter

Il calciomercato estivo sta per giungere alla sua conclusione ma non sembra ancora terminato il tormentone relativo al possibile passaggio di Francesco Acerbi all’Inter. I nerazzurri, come sottolineato a gran voce da mister Simone Inzaghi, hanno bisogno di un nuovo difensore centrale da alternare a De Vrij nel corso della stagione appena cominciata dopo aver perso Ranocchia, passato a parametro zero al Monza dove ha anche recentemente riportato un brutto infortunio che lo terrà a lungo fermo ai box. Il centrale della Lazio ha già fatto sapere di voler vivere un’avventura altrove al termine della scorsa stagione.

Intercettato qualche giorno fa dopo l’incontro avuto nella sede dell’Inter con i rappresentanti nerazzurri, l’agente di Acerbi, il procuratore Federico Pastorello, aveva spiegato, come riporta Calciomercato.com: “È andata bene, abbiamo fatto solo il punto della situazione, è noto che l’Inter cerchi un difensore centrale. Vediamo se sarà Acerbi o un altro, devo essere sincero, sono stati onesti nel confermare che ci sono altre piste. Il ragazzo, essendo italiano e avendo già lavorato con Inzaghi, può essere uno dei candidati. Però abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, perché la Lazio ha aperto al prestito. Se andrebbe volentieri anche per Inzaghi? Sì, molto. Chiaramente ero uno degli obiettivi, se dovesse andare via dalla Lazio, l’Inter sarebbe una delle mete preferite. Se ne parlerà nei prossimi giorni, sicuramente. Al 100% dopo la partita.”

L’arrivo di Francesco Acerbi all’Inter in questa fase finale del calciomercato estivo dovrebbe concretizzarsi già nella giornata di lunedì. L’alternativa sembrava essere rappresentata da Trevoh Chalobah del Chelsea che però sarebbe adesso più vicino ai cugini del Milan, pronti a versare i 3 milioni di euro richiesti dai londinesi per il prestito secco. L’approdo a Milano di Acerbi, di ritorno dopo l’esperienza vissuta in rossonero, rappresenta l’ultimo tassello per completare la difesa del tecnico Inzaghi che avrebbe chiesto il giocatore alla società.

