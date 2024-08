CALCIOMERCATO INTER NEWS: PER PALACIOS (FORSE) È FATTA!

Per il calciomercato dell’Inter la lunga vicenda del trasferimento di Tomas Palacios sembra ormai giunta alla conclusione. L’Inter, che ha messo gli occhi sul difensore argentino classe 2003 da diverse settimane, è finalmente pronta ad accoglierlo. Palacios, attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia dal Talleres, ha già effettuato le visite mediche dopo un accordo iniziale tra tutte le parti coinvolte. Tuttavia, la trattativa ha subito un rallentamento a causa di alcuni dettagli burocratici, con l’atteso via libera dall’Argentina che ha tardato ad arrivare.

Nelle ultime ore, però, l’ostacolo è stato superato con l’arrivo dei documenti necessari. L’ultimo passo prima dell’ufficialità sarà compiuto oggi, venerdì 30 agosto, quando il giocatore firmerà il contratto con l’Inter. Palacios approderà a Milano per una cifra di circa 6,5 milioni di euro più bonus, con un trasferimento a titolo definitivo. Il difensore si legherà ai nerazzurri con un contratto quinquennale fino a giugno 2029, con un ingaggio di 650 mila euro all’anno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CORREA RISCHIA DI RESTARE FUORI LISTA

Il calciomercato dell’Inter sta cercando ancora di trovare una collocazione per Joaquin Correa, ancora in nerazzurro pur essendo ormai fuori dai piani di Simone Inzaghi. Secondo “La Nuova Venezia,” il Venezia, neopromosso in Serie A, ha mostrato interesse per l’attaccante argentino. Al momento, si tratta di un’idea dell’ultimo minuto, e bisognerà vedere se si concretizzerà in un’offerta nelle ultime 24 ore che restano a disposizione in questo mercato estivo.

Tuttavia, ci sono diverse difficoltà da considerare: da un lato, la volontà di Correa, che potrebbe non essere incline a trasferirsi in una squadra di provincia; dall’altro, la capacità economica del Venezia, che potrebbe avere difficoltà a sostenere l’ingaggio dell’argentino, pari a 3,5 milioni di euro netti all‘anno, anche se l’Inter lo liberasse a titolo quasi gratuito. Al momento, l’ipotesi più probabile sembra essere che l’ex Lazio rimanga all’Inter come quinta scelta in attacco per la Serie A e venga escluso dalla lista per la Champions League.

