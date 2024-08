Il calciomercato dell’Inter chiude con un 7 pieno in pagella. Niente trattative roboanti ma Simone Inzaghi è stato accontentato da Beppe Marotta (voto 7.5) che si è confermato il principe dei “free agent”, nonostante i paletti imposti dal fair play finanziario l’Inter ha preparato un mercato che tramite acquisti a parametro zero mirati, a partire da quello di Taremi (voto 7) con l’iraniano che va a completare un reparto offensivo in cui Inzaghi aveva esplicitamente chiesto di inserire un elemento d’esperienza.

Sicuramente interessante anche l’operazione Zielinski (voto 7) che viene da un anno travagliato al Napoli ma è stato protagonista dei successi della formazione partenopea fino alla conquista dello Scudetto. Si è conclusa anche la lunga rincorsa a Palacios (voto 6.5) con la trattativa rimasta in sospeso per cercare di trovare l’accordo fra Talleres e Independiente Rivadivia, fumata bianche che si è finalmente concretizzata nell’ultimo giorno di mercato.

PAGELLE CALCIOMERCATO INTER NEWS: CHIESA RESTA SOLO UN’IDEA

Per il calciomercato dell‘Inter sono state impostate tempestivamente anche le operazioni cosiddette minori, come l’arrivo del vice-Sommer, il portiere Martinez (voto 6.5) per il quale la trattativa col Genoa è durata alcuni giorni ma comunque nel mese di luglio, con Inzaghi che ha potuto contare sul suo secondo portiere sin dai primi giorni di lavoro. Dunque per l’Inter gli unici affari che possono essere passibili di una blanda critica sono quelli che… non sono stati chiusi.

In primis un’idea, quella relativa a Federico Chiesa, che non merita voto perché comunque i nerazzurri sono rimasti alla finestra, soprattutto per capire se ci fossero margini per portare il giocatore all’Inter gratuitamente nella stagione successiva. La chiusura dell’affare tra Juventus e Liverpool ha invece chiuso ogni prospettiva. Dall’altra parte, un peccato non aver piazzato Joaquin Correa (voto 5) che visto l’ingaggio può essere un esubero pesante: e pensare che una volta il “Tucu” era un fedelissimo di Simone Inzaghi.

