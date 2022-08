Acerbi all’Inter?/ Calciomercato news, c’è l’accordo ma la società e i tifosi…

Calciomercato news, Francesco Acerbi all’Inter per completare la difesa

In questa parte finale della sessione di calciomercato estivo potrebbe concretizzarsi l’arrivo di Francesco Acerbi all’Inter al fine di completare la difesa. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha fatto sapere in più di un’occasione di avere bisogno di un altro difensore centrale su cui puntare nel corso della stagione appena cominciata avendo perso Andrea Ranocchia, trasferitosi a parametro zero al Monza che dovrà inoltre farne a meno per diverso tempo a causa del recente infortunio rimediato dal giocatore.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, i lombardi avrebbero già raggiunto un accordo con il Campione d’Europa che arriverebbe dalla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto nonostante un contratto ancora valido fino al giugno del 2025. L’entourage di Acerbi sta però lavorando sull’ottenere le mensilità di luglio e agosto prima di partire in direzione Milano, città dove ha già giocato avendo vestito la maglia del Milan.

Calciomercato news, Inzaghi vuole Acerbi all’Inter ma i tifosi e il club no

Le chances di vedere Acerbi all’Inter in questi giorni di calciomercato sembrano dunque molto buone sebbene non tutti la pensino come mister Inzaghi. I dirigenti del club e soprattutto i tifosi, che sui social hanno lanciato l’hashtag #AcerbiNonLoVogliamo, preferirebbero puntare su altri profili come quelli di Akanji del Borussia Dortmund oppure di Trevoh Chalobah del Chelsea. Il tempo stringe e Acerbi aspetta novità dall’Inter.

