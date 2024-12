CALCIOMERCATO INTER NEWS, BIJOL AL POSTO DELL’INFORTUNATO ACERBI

In casa nerazzurra si lavora sempre con l’obiettivo di migliorare l’organico ed in questo senso il calciomercato Inter potrebbe essere orientato verso l’acquisto di un nuovo difensore già nel mese di gennaio. L’infortunio rimediato da Francesco Acerbi infatti, assente per un match intero dalla gara contro il Napoli dello scorso 10 novembre, starebbe spingendo i dirigenti del club lombardo a convincersi che il modo migliore per sopperire ai guai fisici del trentasettenne sarebbe quello di aggiungere un nuovo elemento alla rosa di mister Simone Inzaghi, così che quest’ultimo non debba essere sempre con gli uomini contati e costretto dunque a compiere delle scelte forzate.

Il nome più caldo in questo senso dovrebbe essere quello di Jaka Bijol, venticinquenne difensore centrale di proprietà dell’Udinese con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2027. Sulle tracce del calciatore sloveno si registra già la presenza di diverse altre società importanti tra le quali spicca il Napoli. Non avendo ancora trovato neanche l’intesa con De Vrij per il rinnovo del contratto in scadenza, l’arrivo di Bijol potrebbe far comodo non solo ragionando in merito al futuro di Acerbi, per cui secondo la Gazzetta dello Sport si starebbe addirittura pensando ad una risoluzione anticipata del rapporto di lavoro al termine di questa stagione e non nel giugno del 2026 come evidenziato da una clausola inserita sul contratto dell’ex laziale.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MERET DEVE RINNOVARE COL NAPOLI

Il calciomercato Inter sembra parecchio orientato verso il potenziamento del reparto arretrato stando alle indiscrezioni più recenti. Detto di Bijol, chi non sembra interessato a lasciare tanto presto questa sponda del Naviglio è anche Alessandro Bastoni che, intervistato da Libero, ha sottolineato la sua intenzione di voler rimanere ancora con questa maglia: “Qualcuno mi ha cercato, ma ho sempre dato massima priorità all’Inter. C’è una vita oltre al calcio e la mia famiglia sta benissimo qui. Gioco in un’Inter al top che lotta per vincere in ogni competizione, non ho mai avuto mezzo pensiero sulla necessità di dover cambiare.” Ma Marotta e soci non pensano soltanto ai calciatori di movimento.

I milanesi starebbero valutando anche la possibilità di tesserare un nuovo portiere e l’obiettivo pare essere Alex Meret, di proprietà del Napoli. Legato ai partenopei fino al giugno del 2025, l’estremo difensore starebbe ancora trattando, insieme con il suo agente Federico Pastorello che ha avuto un incontro al riguardo proprio nei giorni scorsi, il rinnovo del proprio contratto e l’Inter è molto più che interessata ad accaparrarselo se non dovesse raggiungere l’intesa per il prolungamento fino a giugno 2027. Nel frattempo Sommer continua a essere titolare, il trentunenne Di Gennaro vuole sempre farsi trovare pronto e Josep Martinez è desideroso di mostrare le sue qualità anche in questa squadra.