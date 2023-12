ACHILLE COSTACURTA, CHI È IL FIGLIO DI MARTINA COLOMBARI/ Lei: “Carattere importante. Poca sopportazione”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Martina Colombari ha parlato del suo rapporto col figlio Achille Costacurta. “Che tipo di mamma sono? Un po’ bacchettona lo sono. – ha esordito l’attrice e conduttrice, aggiungendo che – La mamma amica proprio non va bene. Io prendo un po’ le difese dei genitori, nel senso: basta sensi di colpa! Noi facciamo quello che possiamo e va bene così.”

ALESSANDRO COSTACURTA, MARITO DI MARTINA COLOMBARI/ "Siamo una coppia all'antica, proteggiamo la famiglia"

In merito al rapporto turbolento col figlio, Martina ha poi spiegato: “Oggi va meglio, Achille ha 19 anni, è sempre stato un carattere peperino. Ha preso un po’ dal nonno, che aveva un carattere importante. Io e Achille un bel rapporto? Nì, non sempre la vediamo allo stesso modo. Vive ancora con noi. I ragazzi di questa età si scocciano presto, hanno un livello di sopportazione da che 1 a 10 è 2, hanno un linguaggio differente.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari

L’attrice ed ex modella Martina Colombari è pronta per parlare della sua carriera e della sua famiglia all’interno dello studio di Verissimo e a sostenerla, oltre ai fan, ci sarà anche il figlio Achille.

Achille Costacurta, classe 2004, è il figlio dell’attrice e dell’ex calciatore Alessandro Costacurta ed è un amante della moda e del mondo dello spettacolo. L’arrivo di Achille nella vita di Martina e Alessandro è stato inaspettato ma anche un grande dono; in merito alla sua nascita l’attrice aveva raccontato all’interno dei salottini di Barbara D’Urso: “Alessandro era in sala operatoria, ha tagliato lui il cordone. Appena nato, mi ha detto che il bambino era brutto. Ancora adesso glielo dice”. Il rapporto tra Achille e il padre è sempre stato intriso di ironia, in passato lui era interista ma oggi tifa per la squadra in cui il padre ha avuto grande successo come difensore: il Milan. Il legame tra Achille e la madre però è speciale, tra i due c’è molto dialogo e si è istaurato un rapporto di grande fiducia e comprensione, in particolare dopo alcuni eventi spiacevoli accaduti nella vita di Achille e dopo la loro partecipazione come coppia a Pechino Express.

I sogni di Achille Costacurta e la sua esperienza televisiva

Achille Costacurta ha più di 50mila follower su Instagram e oggi è un modello ma ha grandi ambizioni; prima della sua esperienza televisiva a Pechino Express aveva dichiarato: “Mi interessa la carriera di modello, vorrei farlo a livello internazionale. È un lavoro che mi permetterebbe di fare quello che amo di più: viaggiare, fare esperienze, mangiare cibi diversi”.

In virtù dei suoi desideri, il percorso a Pechino Express è stato definita da lui come l’esperienza più bella della sua vita ma anche l’occasione per riscattarsi dal lockdown vissuto nei lunghi mesi della pandemia, che aveva portato a situazioni davvero complicate all’interno della sua famiglia. Negli anni del Covid-19 infatti, l’attrice aveva dichiarato alla stampa che il figlio stava vivendo periodi di fragilità psicologica e in famiglia si creavano costanti liti; in quell’occasione la Colombari dichiarò: “Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno psicologo, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare”. L’esperienza vissuta con la madre a Pechino però ha migliorato i loro rapporti e li ha resi una squadra forte ma anche una madre e un figlio con un rapporto invidiabile agli occhi dei social.

