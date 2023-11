Domenica In, chi al posto di Mara Venier il prossimo anno?/ I rumor: “Simona Ventura insidiata da…”

Mara Venier, ultimo anno a Domenica In?

La nuova stagione televisiva è ampiamente iniziata, al netto del ritorno di grandi format e dalle innumerevoli novità che hanno caratterizzato tutte le reti più seguite. Nonostante il recente avvio, non mancano speculazioni e rumor quotidiani su quello che sarà il futuro di alcuni programmi particolarmente amati, al netto dei protagonisti storici al timone. Stando a quanto riporta LaNostraTv, sembrano esserci novità per quanto riguarda la prossima edizione di Domenica In con particolare riferimento al ruolo di Mara Venier.

In diverse interviste recenti, Mara Venier è sembrata ambigua rispetto al suo futuro alla conduzione di Domenica In. L’impressione dominante è che la conduttrice potrebbe realmente lasciare il suo posto in vista della prossima edizione. Tale scenario apre dunque diverse possibilità in merito a chi ne erediterà il ruolo e, come riporta il portale, diversi sono i nomi dati come papabili.

Simona Ventura e Barbara D’Urso, una poltrona per due se Mara Venier lascia Domenica In

In lizza come possibile sostituta di Mara Venier alla conduzione della prossima edizione di Domenica In – riporta LaNostraTv – spicca il nome di Simona Ventura. “Qualcuno pensa che Simona possa essere la degna erede di Mara proprio al timone del programma domenicale”, questo quanto scritto da Diva e Donna in merito al possibile passaggio di testimone con l’attuale conduttrice de Citofonare Rai2.

Sempre Diva e Donna – come riporta LaNostraTv – azzarda anche un altro nome come possibile sostituto di Mara Venier alla conduzione di Domenica In il prossimo anno: quello di Barbara D’Urso. Lo storico volto de Pomeriggio 5 è ormai da qualche mese libera da incarichi televisivi e l’eventuale passaggio in Rai sarebbe certo una soddisfazione dopo il turbolento addio a Mediaset. “La Ventura potrebbe doversela vedere con una concorrente agguerrita (e brava) come Barbara D’Urso…”.

