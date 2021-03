Achille Lauro bacia in bocca Boss Doms a Sanremo 2021/ E Fiorello incoronato di spine

“Ci son cascato di nuovo!” (ri)canta Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo 2021 per il suo quarto quadro. L’artista stavolta fa il suo ingresso vestito da sposa e accompagnato ‘all’altare’ dalla marcia nuziale suonata dal suo inseparabile amico e collega Boss Doms. Il produttore discografico torna ad accompagnarlo sul palco dell’Ariston per cantare il successo portato proprio lo scorso anno a Sanremo “Me ne frego” e, proprio come nella precedente edizione, arriva il bacio sulle labbra tra i due (anzi due!) Quasi un deja vù quello che appare questa sera al pubblico del festival che viene però stupito anche da un altro ingresso sul palco: quello di Fiorello.

Achille Lauro duetta con Fiorello: il conduttore con la corona di spine…

Il conduttore abbandona il suo abito elegante da Festival e indossa un costume in pieno stile Achille Lauro: un lungo abito nero con paillettes su braccia e collo. Ma ciò che attira l’occhio del telespettatore è la sua corona di spine. Tra Achille Lauro e Fiorello parte dunque il duetto sulle note di un altro successo dell’artista: Rolls Royce. E quando poi tutti lasciano il palco, Fiorello rimane bloccato con qualche problema: “Non posso parlare, non riesco a muovermi. Sono una parte del quadro di Achille Lauro…”. Così lo portano via di peso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA