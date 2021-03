Sanremo 2021, Quarta serata/ Diretta e scaletta: oggi il vincitore Sanremo Giovani

Venerdì 5 marzo, Amadeus con Fiorello, conduce la quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Dopo le prime due serate nel corso delle quali i cantanti in gara si sono esibiti in due gruppi separati e la terza serata dedicata alle cover, durante la quarta serata, i 26 big in gara si esibiscono per la prima volta in un’unica serata. La quarta serata, inoltre, è dedicata anche alla finalissima delle Nuove proposte. Sul palco, Amadeus e Fiorello non saranno da soli. Dopo Matilda De Angelis, Elodie Di Patrizi e Vittoria Ceretti, le donne della quarta serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo sono una giornalista e una donna che ha la musica nel sangue. Sul palco dell’Ariston, questa sera, arrivano così la giornalista Barbara Palombelli e Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra che è stata già giurata di AmaSanremo e Sanremo Giovani. Toccherà proprio a lei il compito di proclamare il vincitore delle Nuove Proposte del 71esimo Festival di Sanremo.

Sul palco della quarta serata di Sanremo 2021, inoltre, ci sono gli ospiti fissi Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro con un altro quadro dopo quelli che ha regalato al pubblico nelle prime tre serate della kermesse musicale. Ospiti musicali della serata sono Mahmood, vincitore del Festival nel 2019 con il brano “soldi” e Alessandra Amoroso.

SCOPRIAMO I CANTANTI IN GARA A SANREMO 2021

La quarta serata sarà lunga e ricca di musica. Sul palco del Festival di Sanremo 21, cantano tutti e 26 i campioni in gara. A giudicare le canzoni è la giuria della sala stampa. Sul palco, questa sera, si alternano: Aiello (Ora), Annalisa (Dieci), Arisa (Potevi fare di più), Malika Ayane (Ti piaci così), Orietta Berti (Quando ti sei innamorato), Bugo (E invece si), Colapesce-Di Martino (Musica leggerissima), Coma_Cose (Fiamme negli occhi), Gio Evan (Arnica), Extraliscio Feat. Davide Toffolo (Bianca luce nera), Fasma (Parlami), Fulminacci (Santa Marinella), Gaia (Cuore amaro), Ghemon (Momento perfetto), Irama (La genesi del tuo colore), La Rappresentante di lista (Amare), Lo stato sociale (Combat Pop), Madame (Voce), Maneskin (Zitti e buoni), Ermal Meta (Un milione di cose da dirti), Max Gazzè (Il farmacista), Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome), Noemi (Glicine), Willie Peyote (Mai dire mai – La Locura), Random (Torno a te), Francesco Renga (Quando trovo te). Al termine della serata sarà svelata la classifica parziale elaborata dalla giuria della sala stampa e la top ten definita dalla media dei voti delle quattro serate.

I FINALISTI DELLE NUOVE PROPOSTE: CHI SARÀ IL VINCITORE SANREMO GIOVANI 2021?

Momento importante della serata è la finalissima della Nuove Proposte. Lo scorso anno, a trionfare, è stato Leonardo Gassmann. Chi vincerà, invece, quest’anno? A contendersi la vittoria tra i giovani sono Folcast, nome d’arte di Daniele Folcarelli, in finale con il brano Scopriti, Gaudiano che ha conquistato il pubblico di Sanremo 2021 con la canzone Polvere da sparo; Davide Shorty con la canzone Regina e Wrongonyou nome d’arte di Marco Zitelli, in gara con il brano Lezioni di volo. Tra i quattro giovani artisti c’è il vincitore della categoria Nuove Proposte eletto dal voto combinato della giuria demoscopica, della sala stampa e del televoto che esprime il proprio parere attraverso il televoto.



