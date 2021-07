Achille Lauro duetta con Antonello Venditti/ Video Notte prima degli esami “Emozione”

Achille Lauro ha pubblicato sui social un duetto a sorpresa con Antonello Venditti sulle note dell’intramontabile “Notte prima degli esami“. In un’atmosfera solo piano e voce della quale si avverte l’emozione, i due artisti si sono ritrovati uno a fianco all’altro per un momento che per Lauro è “uno dei più incredibili della mia carriera“. Questa canzone è infatti un vero e proprio inno che, ogni anno, tantissimi giovani che affrontano l’esame di maturità fanno loro.

“Notte prima degli esami” venne pubblicata trentasette anni fa e racconta, in maniera poetica, le vicende di due ragazzi che si incontrano prima degli esami, con sullo sfondo una città (Roma) che vive la sua vita notturna tra suoni di sirene, qualcuno che perde la vita (forse qualcuno te lo sei portato via), genitori che si svegliano per i neonati “col biberon in mano“. Ma cita anche quattro ragazzi che hanno terminato un’esibizione ed escono dal locale portandosi via gli strumenti, con le parole “La vita non li spezza“: si capisce chiaramente che tutti loro inseguono un sogno.

Achille Lauro: “Spero di rivivere questa emozione magari nello stadio”

“Siamo figli dei grandi cantautori e dei classici immortali della musica italiana – ha scritto Achille Lauro come didascalia del video su Instagram -. Quando da piccoli viaggiavamo in auto verso il mare, guardavamo fuori dal finestrino sognando e ascoltando quelle canzoni che sarebbero state per sempre parte di noi. Cantare ‘Notte prima degli esami’ a casa di Antonello Venditti è stato uno dei momenti più incredibili della mia carriera”.

Infine, Achille Lauro ha scritto alcune parole criptiche che hanno incuriosito i suoi fan: “Spero di poter rivivere questa emozione anche con tutti voi, su un palco, appena finirà questa situazione di emergenza, magari nello stadio della città dove tutto è iniziato. Vi amo. A presto“. Parlando di un palco si pensa che l’artista potrà tornare live l’anno prossimo e, citando lo stadio molti, credono che ci potrebbe essere un omaggio alla Città Eterna proprio all’Olimpico, dove sul palco come ospite si potrebbe esibire con Antonello Venditti.

