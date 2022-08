Achille Lauro/ In ritardo di mezz’ora al suo concerto. E i fan…

Achille Lauro in ritardo di mezz’ora al suo concerto

Concerto rovente per Achille Lauro all’Arena del Mare di Bisceglie. Il cantante e gli organizzatori dell’evento sono finiti al centro delle polemiche per una serata, quella di lunedì 8 agosto, non del tutto impeccabile. A cominciare dall’affluenza, che non è stata all’altezza delle altre tappe del “Superstar tour”. Ma anche per una serie di equivoci che hanno infastidito non poco il pubblico, che già aveva pazientato a lungo per intercettare – senza successo – Achille Lauro nel backstage.

Il protagonista della serata ha dribblato abilmente ogni “imboscata” e si è poi presentato sul palco con più di trenta minuti di ritardo. Come se non bastasse, il settore gold, quello più esclusivo e caro, non è stato nemmeno allestito, secondo i malpensanti per evitare di lasciare imbarazzanti vuoti tra una parte e l’altra del pubblico.

Achille Lauro, serata tra luci e ombre in Puglia

Ad ogni modo a rimetterci sono stati i fan, l’uno al fianco dell’altro senza distinzione tra chi aveva pagato 60 euro e 37 euro. Come dicevamo, poi, Lauro è salito sul palco alle 21:53, quasi mezz’ora dopo rispetto all’orario di inizio stabilito, lasciando inoltre a bocca asciutta i fans nel backstage. Con una scaletta ricca di successi e pezzi iconici, Achille Lauro si è fatto perdonare. L’entusiasmo è tornato a volare alto grazie alla musica e al savoir faire del cantante, che almeno da questo punto di vista non ha deluso nessuno. Alla fine del concerto, tuttavia, non sono mancate pesanti contestazioni all’indirizzo dell’organizzazione locale.

